La ‘nueva era’ del ‘Canelo’ inicia el 30 de septiembre

El boxeador más importante de la última década, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, ha dado a conocer los detalles de su futuro inmediato en el pugilismo. Se contrató con Premier Boxing Champions (PBC) para celebrar sus siguientes tres combates en lo que seguramente será un contrato multimillonario.

Ya fue anunciada su primera pelea, la cual se celebrará el próximo 30 de septiembre, en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada, EU, y será una de las grandes ante Jermell Charlo, campeón indiscutido de los pesos súper welter, quien enfrentará al tapatío, que a su vez, es el monarca indiscutido de los pesos supermedianos.

Esto es algo que jamás ha sucedido en la historia del boxeo moderno, campeón vs. campeón, cada uno con sus cuatro cinturones: WBC-WBO-IBF-WBA.

Esta es la nueva era del Canelo, su combate contra Charlo será uno de esos enfrentamientos que quedará para el recuerdo, por las características del mismo. Siempre que un mexicano pelea contra un estadounidense de color se garantiza una tremenda batalla.

Para el mismo Saúl, sus triunfos ante Austin Trout, Daniel Jacobs y Caleb Plant fueron de gran expectativa, grandes peleas y con importantes resultados en el rating y de negocio en general para el promotor y los boxeadores.

¿Quién es Jermell? Es el gemelo menor de los Charlo, su hermano nació un minuto antes y se llama Jermall, y es el actual campeón mundial mediano WBC.

Jermell conquistó su primer campeonato, el superwelter WBC Continental Americas hace 10 años; también ganó el IBF en 2013, y obtuvo el campeonato mundial superwelter WBC, en 2016. Esto quiere decir que tiene 10 años de experiencia en peleas titulares de alto nivel. Su récord es de 35 ganadas, una perdida y un empate. Curiosamente vengó su derrota ante Tony Harrison, y su empate ante Brian Castaño, a los que venció por nocauts contundentes. Es un peleador fuerte, con gran boxeo y poder de puños; el único rival en común con Canelo es Austin Trout, y ambos lo vencieron por decisión.

Hay muchas opciones para Saúl Álvarez, tras su firma con PBC, además de Jermell, está su hermano Jermall Charlo; también el retador oficial de la división, David Benavidez. En fin, una lista interesante de grandes combates en el futuro del astro mexicano.

¡Qué gran momento se está viviendo en el boxeo! El mes de julio estará lleno de emocionantes combates; así mismo agosto, septiembre y el resto del año, tanto en la rama varonil, como en la femenil.

El ídolo japonés, Naoya Inoue, tratará de ganar su cuarto campeonato mundial al enfrentar al monarca WBC-WBO, Stephen Fulton, el 25 de julio, en Japón, y unos días después, la gran pelea de peso welter por los cuatro cinturones se dará en Las Vegas, EU, entre Errol Spence y Terence Crawford, pelea que es comparada con Sugar Ray Leonard vs. Tommy Hearns.

Después del gran evento de la semana pasada de Muaythai, en Venecia, he tenido la gran oportunidad de visitar Italia, fui a Milán, Cerdeña y Roma, y me he dado cuenta de algo que me ha hecho reflexionar lo que es tan simple, pero que nunca había apreciado. Hay dos cosas que causan gran felicidad, y que cuando están presentes cambia el ánimo y la vida: el helado y la música…

Todas las ciudades de Italia tienen múltiples lugares de helado, en todos los que entré, aunque había colas larguísimas, hay un ambiente de felicidad, de emoción y expectación… Todos están sonriendo y más al empezar a saborear su helado…

La música está en las plazas, en los restaurantes, en el metro y en la góndola; donde hay música hay felicidad, tranquilidad y armonía.

Las atenciones de Salvatore Cherchi han sido inexplicables. Un amigo entrañable de mi papá, uno de los más grandes promotores de la historia, con más de 50 años en el boxeo, y ahora sus hijos, Christian y Allesandro, siguen el legado de su promotora OPI 2000.

¿SABÍAS QUE...?

La historia del boxeo ha dado una cantidad limitada de hermanos que han logrado ser campeones mundiales. Muy pocos casos han sido monarcas de manera simultánea.

Entre ellos están algunos grandes del boxeo como: Vitali y Wladimir Klitschko, Gabriel y Rafael Ruelas; Saúl y Rigoberto Álvarez, Erik y Diego Morales, Juan Manuel y Rafael Márquez, entre otros más.

Solamente hay un caso, donde tres hermanos han sido campeones mundiales: Koki, Daiki y Tomoki Kameda. Y nada más en la historia se ha dado un caso de gemelos campeones mundiales, que son ahora reyes del mundo al mismo tiempo: Jermall y Jermell Charlo.

Anécdota de hoy

Estábamos en Jeju, Corea del Sur, durante la Convención Anual, y como es tradición, una noche antes de la apertura, se hace una cena de la Junta de Gobierno. En esa ocasión fue en un restaurante local, mesas rectangulares y un lugar sin gran interés. Estaba aquello muerto, apenas algunos platicaban con los de su mesa.

Mi papá llegó hasta donde estaba Salvatore Cherchi, y le dijo: “mi querido Salvatore, necesito pedirte un gran favor, es algo urgente.

Cherchi se paró de inmediato y accedió a solucionar lo que fuera.

“Salvatore, por favor canta ‘O sole mio’. Mira esta cena es un fracaso, y me da pena, que todos vienen de todo el mundo, por favor”.

Apenas terminó la bella canción y ya estaban todos parados listos para seguir… con canciones de Japón , Sudáfrica y “New York, New York”, de Sinatra, “Guantanamera” y hasta don José cantó: “Cielito lindo” , siendo una de las convivencias más inolvidables que todos llevan en la memoria y el corazón.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

