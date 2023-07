Reflexiones iniciales de la Leagues Cup

Hoy vengo de buenas y hablaré de los aspectos positivos de este torneo binacional que ha visto cómo se esfumó la primera jornada, en las siguientes entregas seguiremos analizando aspectos negativos, o por decirlo más bonito, mejorables, porque me parece que es un certamen que da buenos parámetros hacia un futuro.

Fabulosa idea del deporte estadounidense. En el beisbol, futbol americano y demás disciplinas con una proyección histórica, no hay empates, y si los llegara a haber, siempre hay un ganador en instancias suplementarias. Si no ha seguido el torneo, cualquier empate en el marcador se dirime desde el punto penal, suprimiéndose los tiempos extras, lo que no agota demás a los protagonistas, y al espectador le exime de ver dos tiempos de 15 minutos que en la mayoría de ocasiones son soporíferos. Por cierto, esto también ayuda a partidos con poco o nulo espectáculo. Puede quedar 0-0 en los 90 minutos, pero por lo menos el aficionado se puede ir un poco más contento a casa de ver algunas anotaciones. Sino pregúntele al León que en su partido quedaron 16-15 desde el manchón.

El premio monetario para el ganador seduce a cualquiera, y en afán de levantar el nivel de la Liga MX con mejores refuerzos con el dinero que se obtenga, pinta bien.

Son 40 millones de billetes verdes. Podrías traer a dos jugadores muy interesantes del futbol europeo. Rayados, prácticamente a dos Sergio Canales y todavía les sobraría, o cuatro jugadores de 10 milloncitos, que para nuestro circuito es una locura.

Esperemos que los de nuestro balompié sean los que lleguen más lejos para que se dividan el botín entre ellos.

Ojo. Esta idea tiene que complementarse con el regreso de, si no son equipos mexicanos, por lo menos de la CONCACAF a torneos de CONMEBOL, de tal manera que a los europeos les seduzca la idea de venir a competir, porque me parece que este torneo no les será suficiente a algunos cracks que sueñan con jugar Libertadores. Por eso vino Gignac. El resto, es historia para los felinos y nuestro futbol.

Tenemos mucho que aprenderle a los de la MLS en cuanto a negocios y esperemos que, si de por sí son buenos nuestros directivos para los billetes, se copien algunas cosas de la MLS, como los derechos de transmisión. Apple TV es una empresa internacional que expandiría a niveles inimaginables nuestra liga.

Mucho mejor que poner los derechos en una plataforma muy mal hecha. La MLS, o algunos equipos de ella, son mejor que algunos de la Liga MX, y eso es positivo porque el nivel tampoco está tan por debajo como creíamos, aunque bueno, ellos llevan más de 20 partidos y acá prácticamente andamos en pretemporada. La otra semana continuamos.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

