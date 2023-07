Fresnillo, último lugar de percepción de inseguridad; alcalde enfurece

Como un ejemplo más de aquello de “zapatero a tus zapatos”, ahí tiene usted que en el Banco del Bienestar, en pleno centro de la ciudad de Morelia, los empleados reportaron el robo de 7 millones de pesos destinados a la pensión de mil 500 adultos mayores de la capital michoacana. El problema, como si fuera poco el daño a los cuentahabientes, es que las declaraciones de los funcionarios de la sucursal han incurrido en inconsistencias en sus declaraciones ante la autoridad judicial. Este nuevo hecho, aunado al millonario desfalco hormiga contra las cuentas de pensionados a lo largo del país, no hace más que movernos a pensar: ¿porqué obligaron a los beneficiarios a dejar sus bancos de confianza para pagarles a través del banco de la 4t? Como dato, desde su creación en diciembre 2018 a mayo de 2022, el Banco del Bienestar ha reportado 82 robos por más de 136 millones de pesos, de acuerdo con datos de la propia institución. Otra vez, como en las épocas de López Portillo, tenemos un gobierno “banquero”, con los resultados a la vista.

”Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme”, decía un narco mensaje dejado junto a los 7 cuerpos desmembrados a unos metros del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, en clara alusión a la alcaldesa Norma Otilia Hernández, a quien no ha dejado de lloverle en su milpita. Y es que desde el año pasado, en la elección interna de consejeros de Morena, en el partido cayó como bomba que ella y su grupo operaron para que ganaran espacios sus cercanos Luis Gerardo Padilla y Cristian Valadéz, entre otros, dejando fuera a gente de la gobernadora Evelyn Salgado. En este mismo mes, la aparición del video donde se ve y se escucha muy animada a doña Norma Otilia conversando con uno de los líderes del grupo delictivo de Los Ardillos, y el caos provocado precisamente por ese grupo criminal en la capital guerrerense, que dejó 13 funcionarios municipales retenidos, varios heridos y daños al Congreso del estado y del Palacio de Gobierno, parece que han marcado su destino. La FGR la ha citado a declarar, el PAN nacional pide su renuncia y lo peor para su causa es que en Morena y el clan de Félix y Evelyn Salgado le han aplicado la ley del hielo: “Jamás seremos cómplices ni tapadera de actos contrarios a la ley”, dijo La Torita, gobernadora del estado, en un evento realizado en el salón Cuicalli de Chilpancingo, al que la propia alcaldesa no fue invitada. Parece que no vienen días fáciles para la mandamás de la capital Guerrerense.

Furioso, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, reaccionó ante las cifras del INEGI que colocan a ese municipio de Zacatecas como el que tiene entre sus habitantes la mayor percepción de inseguridad en el país. “Hasta parecen priístas, parecen adversarios, enemigos, ya les dije que me aclaren como hacen sus mediciones, ya hasta les envié un oficio”, dijo fuera de sí Saúl, quien carece de una mínima experiencia como cabeza de ese municipio tan golpeado por la delincuencia organizada, que ha obligado a sus habitantes a huir dejándolo todo. Casa, tierra, animales, todo para escapar de la muerte. Quizá el único mérito de Saúl para llegar al puesto más importante del castigado Fresnillo sea el de ser hermano del gobernador David y del senador Ricardo, también ex gobernador de Zacatecas, o que lo haya postulado Morena porque, por lo demás, no se le ven atributos para poder con el paquete.

La eficiencia de las estrategias

*Se percibe que en el equipo de Claudia Sheimbaum andan inquietos porque por más que lo intentan no logran conectar a la exjefa de gobierno con la gente, ya que al final de los mítines son muchos los seguidores de Morena que ella pierde. Y es que la percepción de la gente es la de una precandidata que no tiene un ideario propio en el que solo repite lo que hemos oído durante cinco años por las mañanas. Aunque han tratado de minimizarlo quien le está sacando delantera es Marcelo Ebrard, quien logró retomar la conversación mediática con el planteamiento de su Plan ANGEL, que fue bien recibido por la Academia Mexicana de Ciberseguridad , además de catedráticos y autores sobre el tema.

Hay que poner atención en el alcalde de Querétaro, Luis Nava, que fue incluido en la publicación anual de los 300 líderes de México y obtuvo en el ranking de una encuestadora reconocida el primer lugar de aprobación en presidentes municipales de ciudades capitales del país. Lleva casi cinco años gobernando esta importante ciudad metropolitana del Bajío y sus números de aprobación son por demás aceptables… Algo están haciendo bien Querétaro.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL