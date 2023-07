La prostituida Liga MX

Hoy inicia la Leagues Cup, un torneo ciertamente ambicioso y que, en lo más puro de su origen, claro que podría tomarse como una gran oportunidad para crecimiento de la Liga MX y sus equipos en diferentes aspectos; sin embargo, hoy por hoy, esta competencia ha generado poca expectación debido a la mala planeación que realizaron sus organizadores, en varios sentidos.

Lo único que parece quedar claro, es que todo se acomodó para beneficio de una de las dos ligas participantes: la MLS, porque los que tuvieron que mover su calendario, y dar de maromas para quedar bien, fueron los de la Liga MX, prostituyendo su calendario, competencia y equipos. Todo, con tal de quedar bien con la Major League Soccer, que ha sabido aprovechar que algunas personas del futbol mexicano prefieren ponerse de tapete, que realmente hacer un trabajo en conjunto.

Lo primero que ha llamado la atención, y no solamente a la gente externa al futbol, sino también a los que están ahí adentro, aunque públicamente nunca lo van a decir, es el hecho de parar la Liga después de tres jornadas de haber iniciado, y que retomará acciones hasta finales de agosto de manera “normal”, si es que a lo que pasa en este Liga se le puede calificar de esa manera.

Es un acto grotesco que intentan justificar con que se atravesó la Copa Oro, y que eso les dio poco margen en el calendario para moverla sin afectar tanto. Pero bien pudieron comenzar la fase de grupos de esta Leagues Cup, en paralelo a semifinales de la Copa Oro.

Realmente no hubiera pasado nada. Quizá algunos clubes hubieran tenido que jugar sin seleccionados, pero tampoco era cosa del otro mundo y no afectabas a la Liga MX, ya que llegaría como pretemporada para los equipos; mientras que, para los de la MLS, significaría la mitad de su campaña, y el paso al Juego de Estrellas, etc.

Pero eso no es todo en cuestión de calendarios. Imagínense que dos conjuntos de la liga mexicana no avanzan en la ronda de grupos, y tienen partido entre sí en la Jornada 4, en la que se retoma actividad en el Apertura 2023, se ponen de acuerdo y juegan ese partido una semana, o semana y media antes.

Esta situación está permitida por el reglamento, y los equipos pueden adelantar su juego si llegan a un común acuerdo. Para ellos bien, pero vuelven a desafiar el calendario, y la competencia con los demás. Es decir, los que sigan en Leagues Cup tendrán una desventaja con los eliminados de ese torneo, que retomaron su actividad en la liga local.

Luego sale el presidente de la Liga MX con puras ambigüedades, al momento de hablar de los beneficios que tendrá esta competencia para los clubes mexicanos. Habla de una proyección internacional sin precedentes, gracias a que el torneo puede ser visto en todo el mundo por la plataforma de Apple TV, cuando seamos sinceros, a quién carajos en Alemania le va a interesar ver el Philadelphia Union contra Tijuana.

Solamente nos quieren endulzar el oído para que no pierda impulso este invento que, si fuera operado de mejor manera, o de manera equitativa entre Liga MX y MLS, podría ser más atractivo. Porque este personaje nos habla también de lo que ganarán los equipos, y cómo incrementarán su valor en el mercado de Estados Unidos, cuando perdón, pero América, Chivas, Puebla, y hasta Tigres y Rayados, ya sabemos que tienen un gran mercado en el norte de la frontera.

Pero que no nos quiera decir que ese mercado e interés se va a igualar entre los clubes mexicanos, porque eso no pasa ni siquiera a nivel nacional, y no por la Leagues Cup, sino por cosas que este personaje no parece entender como historia, arraigo e identidad.

Ya veremos cómo se desarrolla esta nueva competencia a la cual equipos como América, Chivas o Tigres están obligados a ganar, pero dependerá, evidentemente, de la seriedad que le pongan, aunque, así como van las cosas, quizá no haya muchos que realmente le den importancia a un torneo con el que les han endulzado mucho el oído, pero del que saben muy poco.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL