1. El término anglosajón de “outsider”, aplicaría en mi caso, en la búsqueda de la coordinación nacional de nuestro movimiento. Aunque en sentido estricto, el término que usamos en castellano, caballo negro, sería más apropiado.

2. Como siempre hay prejuicio con la negritud, un caballo negro no es favorito para ganar una carrera, como tampoco lo es un “outsider”. Y sin embargo, algunas veces ganan.

3. No deja de ser una paradoja la similitud que guardo con un político norteamericano que es mi antítesis: Donald Trump. Todo mundo lo subestimó y no le daban posibilidades siquiera de ser candidato a la presidencia y ya vimos hasta donde llegó. Más aún, podría regresar a la presidencia de Estados Unidos en 2024.

4. En mi caso, me han regateado todo el tiempo hasta el derecho a participar. He llegado a la gran final y he sido a quien más trabajo y esfuerzo le costó ubicarse en esta competencia fraterna.

5. A pesar de que me reconocen buena parte de las encuestas un tercer lugar de entre seis competidores -por cierto, yo tengo otros datos-, me siguen regateando toda posibilidad de lograr alzarme con el triunfo en nuestro proceso interno.

6. Pero mientras mis compañeros van demostrando limitaciones y vulnerabilidades, yo voy avanzando cada vez con un mayor respaldo popular.

7. ¿Lograremos en poco más de un mes que la población consolide de manera contundente el respaldo a mi persona? Todo indica que sí pues el proceso va madurando muy bien en mi favor.

8. Las muestras de cariño, de franco amor del pueblo a mi persona y de reconocimiento a la tarea que he realizado son cada vez más elocuentes. Lo más notable es que es el único caso de los seis aspirantes donde el dinero invertido en los recorridos es escaso y, por lo tanto, no tiene mayor relevancia.

9. La campaña más austera es la mía, aunque los reportes de gastos que entregan mis compañeros y compañeras digan lo contrario.

10. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera política. Si bien a lo de estas cuatro décadas de lucha, ha habido momentos de mucha soledad e incomprensión, hoy nuestro pueblo reconoce, alienta y aprecia, la tarea política que durante tanto tiempo he venido realizando.

11. En pocas palabras: les vamos a ganar. Con el respaldo del pueblo haremos la hazaña colectiva de lograr la coordinación nacional a pesar de que muy pocos crean que ese escenario pueda darse.

12. No tendremos que esperar demasiado para saber si mi apreciación es correcta. A principios de septiembre, el resultado lo conoceremos todos.

13. Mientras tanto, el proceso de mala copia que la derecha uso para elegir a su candidata a la presidencia hace agua por todos lados, de la misma manera que naufraga su gran creación populachera. Todo indica que Claudio Xóchitl se ha vuelto a equivocar, es tan eficaz en logros electorales, como lo son sus ayudantes Alejandro Moreno y Marko Cortés. Y del ayudante de los ayudantes, ni mención merece.

14. Así las cosas nos perfilamos, tanto en lo individual como en lo colectivo, muy bien rumbo a 2024, a pesar de que el INE fortalezca sus esfuerzos por ahogar el proceso que estamos desarrollando.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

PAL