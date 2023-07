Alfaro vs. Dante Delgado

No hay que darle vuelta al asunto sobre la configuración política nacional, es decir, lo que vaya a resultar del acuerdo sobre la vida interna en Movimiento Ciudadano es clave para la balanza Morena vs. el Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD). Y no es lugar común.

La clave está centrada en sus grupos internos y la subsistencia de estos. ¿Dante o Alfaro? No habrá tercera vía si se quiebra el partido del águila, por una simple razón: la decisión que se tome de un lado del pleito interno va a repercutir en el extremo. Por eso les conviene más olvidar los resabios y volver a abrazarse. Caso contrario: una mala decisión hundiría al gobernador de Jalisco, al menos que éste tenga algo bien amarrado en Palacio Nacional.

Veamos: si Enrique Alfaro decide romper con MC para impulsar a su propio candidato al gobierno de Jalisco (llámese Clemente Castañeda), entonces obligará a Dante Delgado a tomar la decisión que dijo nunca tomaría y, a su vez, el dirigente nacional pondría a su gallo, Pablo Lemus, en la pelea. Eso no garantiza nada, ni para un lado ni para otro, porque Morena, como marca, pinta muy bien en Jalisco.

El gobernador, cualquiera que sea su maniobra, desconfigura adentro o afuera del propio instituto naranja, porque aunque saque pocos votos, arropado por otro grupo, le haría daño a Movimiento Ciudadano, aún con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y anexas.

Lo anterior no conviene a Dante Delgado, menos cuando quiere erigirse como una tercera vía o tercera opción del plano nacional de la política. Una ruptura con Alfaro empobrecería su caballada y se vería débil, sería como una estocada frente a Morena.

Por eso Dante Delgado no puede deshacerse tan fácil de Alfaro; ambos anticiparían una derrota, pero falta ver hasta dónde le saca provecho cada uno. ¿Clemente Castañeda por el PRIAN o Lemus por MC?

De romper con el gobernador de Jalisco, el líder nacional de MC desarrollaría un buen discurso de pretexto para decir: Vamos con Xóchitl porque la política no es, va siendo.

Sea cual sea el verdadero escenario, así se entiende el papel de Dante rumbo a 2024, una ruptura interna, ahora quebraría sus planes, y al mismo tiempo quebraría su objetivo de ser una verdadera opción en 2030. Puede desbarrancarse. Alfaro deberá explicar qué le ofreció al presidente AMLO en su reunión de esta semana.

•••

UPPERCUT: Hablé con el embajador de México ante la India, Federico Salas. Los restos de cinco integrantes fallecidos en un viaje en helicóptero por el Everest serán calcinados la siguiente semana. Harán todo lo posible porque la empresa de la aeronave cubra los gastos. Ningún familiar viajó del otro lado del mundo para reclamar los cuerpos porque confiaron en el cuerpo diplomático de la secretaria de Relaciones Exteriores designada, Alicia Bárcena.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ