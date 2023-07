La Selección Mexicana seguirá sin entrenador

El anuncio del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, a través de redes sociales, en el que asegura que, la elección del próximo técnico nacional, será mediante un análisis de todo lo que necesitan para establecer un buen programa para los Mundiales de 2026 y 2030, llega algo tarde.

Porque después de la sacudida que dio el comisionado presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, al echar a patadas a Diego Cocca, se les vino encima una serie de rumores, críticas y comentarios que pudieron haberse evitado si, desde un inicio, hubieran explicado todo como ahora lo ha hecho Sisniega.

Claro que, tras la salida también de Rodrigo Ares de Parga, era lógico pensar que habría más movimientos a nivel de selecciones nacionales, pero no estaba de más que hubieran explicado la situación para evitar especulaciones alrededor.

En fin, al final dejaron nuevamente crecer la bola de nieve, y ahora que de nueva cuenta sintieron que podía aplastarlos, tratan de salir al paso con este mensaje en el que este hombre toca varios puntos importantes:

El primero es para tratar de darle tranquilidad a Jaime Lozano, de cara a la final de la Copa Oro, para que ya no le pregunten de si le gustaría o si se quedará como técnico de la Selección. Lo malo es que los cuestionamientos seguirán en la conferencia previa a la final, ante Panamá, y serán respecto a las palabras de Ivar, quien es un hombre serio y trabajador, pero que tendrá que aprender mucho del mundo al que se metió, ya que no es lo mismo que el deporte federado, cuya grilla y politiquería es muy diferente.

Y es que, aunque afirmó que los jugadores y staff están contentos con el manejo que le ha dado al equipo Lozano, tampoco le aseguró su lugar, como sí dijo que no importa lo que pase el domingo ante Panamá, ese resultado no condiciona las posibilidades de Jaime, que es una de las opciones que estarán analizando.

El siguiente paso, en todo caso, y para seguir con este ejercicio de transparencia que nos quisieron vender con este bonito video para redes sociales, es que den a conocer los nombres de los candidatos, fechas de entrevistas, análisis y de la decisión final, para evitar que les suceda todo lo que pasó cuando eligieron al técnico, tras el fracaso en Qatar 2022, y terminaron poniéndoles a Diego Cocca. Pero si Ivar dice que no hay ni lista, y luego pone a Lozano como candidato, nos siguen enredando.

Es decir, si anuncian que los candidatos son cuatro, que trabajen con base en esos cuatro candidatos para que, después, no les quieran clavar otro por capricho de algún dueño, o por sugerencia de algún promotor. Si van a hacer las cosas bien, que las hagan como se debe, y a partir de ese listado, que trabajen en todo lo que tengan que hacer para llegar a su decisión final, que seguramente no será del agrado de todos, pero que, con un buen ejercicio al momento de realizar el análisis, podrán decir que no engañaron a nadie y que lo hicieron de la mejor manera.

Lo que llamó la atención, aunque quizá tenga que ver con el hecho de no desgastar la imagen de La Bomba, es que ahora este anuncio lo haya hecho Ivar, cuando el de correr a Cocca lo hizo Rodríguez, como para imponer su poder y autoridad. Hoy, el encargado de hacer estas “comunicaciones” tiene que ser el comisionado presidente, y no por una cuestión de protagonismo, sino para darle fuerza a las palabras, al ser la máxima figura en este nuevo organigrama.

Por más bonito que haya sonado el discurso, por más resolución, buena iluminación y gran audio que haya tenido el video, lo cierto es que en la FMF siguen reaccionando a lo que pasa en el entorno, y no presentan una propuesta con la que terminen con especulaciones. Pero más cierto aún, es que la Selección Mexicana se quedará sin técnico después del domingo, sí, otra vez sin técnico, porque de nueva cuenta dan a entender que no tienen maldita la cosa de idea de qué hacer con el puesto.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN