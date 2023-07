Las mujeres que marcaron la moda mexicana

Desde hace mucho tiempo he querido escribir sobre este tema, ya que hay muchas mujeres que admiro y que son pieza fundamental de la moda mexicana. No es un tema de género, así que en otra columna hablaré de los hombres que han destacado en el diseño mexicano.

Lydia Lavin desde sus comienzos ha acentuado la manera de vestir de las mexicanas. Con su respeto y amor a la cultura ha protegido el no expropiar, sino dar su lugar a los artesanos mexicanos. Sus líneas muy femeninas y estilizadas han predominado en la marca. Gracias a la fusión de las tendencias actuales con las artesanales, han dado como resultado la originalidad y la innovación en sus diseños. Lydia ha promovido las tradiciones mexicanas, la inclusión, la cultura y el trabajo de los artesanos.

Lorena Saravia es minimalista y elegante. Predominan las siluetas fuertes y refinadas. Su propuesta es para las nuevas generaciones que gustan de la moda silenciosa. Apoya también a las comunidades locales y se ha preocupado por el medio ambiente. Lorena ha definido a su “Saravia girl”, la cual es independiente, multifacética y de personalidad fuerte.

Paola Hinojos quien ha demostrado su pasión y lealtad por la tierra que la vio nacer Chihuahua, y quien ha puesto el nombre en alto de las rarámuris. Sus colecciones atrapan a las amantes de la moda con su particularidad, delicadeza y modernidad. Paola apuesta por lo sostenible y nacional.

Montserrat Messeguer con su corta edad ha alcanzado una trayectoria profesional increíble. Sus botas son su sello personal, han cautivado a artistas internacionales como la cantante Dua Lipa. La frescura en sus diseños ha demostrado una amalgama entre lo norteño y lo chic. Las piezas insignias también se pueden ver en los ponchos, cazadoras, chalecos, faldas con inspiración vaquera.

Carla Fernández su interpretación de la mujer independiente e inteligente. Su estilo mexicano moderno y con cortes artesanales. Su lema es: “La moda no es efímera: nuestro planeta no lo es, nuestras relaciones no lo son”. Su propuesta es apoyar las técnicas de bordados en cadena, de doble vista, aplicaciones rapacejo, bordado de unión, aplicación de carrutos, entre otros. Su sistema de confección es “la raíz cuadrada”, ya que trabajan con las raíces de México y con el sistema de patronaje cuadrado como herramientas en diseño. Carla apoya al arte popular y a los demás artesanos mexicanos.

Estas mujeres brillan con luz propia y han enaltecido el nombre de México. Sin sus creaciones no se podría contar las memorias de la moda mexicana, ya que son parte fundamental de la historia creativa de nuestro país.

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ