No andaba de parranda

No andaba muerta ni de parranda. Finalmente apareció la oposición y en diez días cambió la narrativa política en el país. Lo que parecía un camino despejado hacia el inevitable triunfo de Morena en 2024 se ha modificado.

El Frente Amplio por México avanza, entre aciertos y errores, en un ejercicio inédito de coalición electoral y de gobierno. De entrada, la participación del Comité organizador aporta seriedad y experiencia a la selección de precandidato(a). Las etapas del proceso se antojan algo barrocas, pero ciertamente atienden a la demanda ciudadana de debates, encuestas y elección abierta a la sociedad. Finalmente, a pesar de las críticas de algunos, el procedimiento está dando lugar a una competencia real. Los contendientes originales se han ido decantando por autoselección, y quienes se mantienen eran más o menos los esperables. La sorpresa surgió con la figura de Xóchitl Gálvez que sacudió el tablero y cambió la dinámica, porque descolocó la narrativa del Presidente, que está teniendo serios problemas para atacarla de manera creíble. La virtud de Gálvez ha sido provocar la ira del Presidente que luce exasperado porque está perdiendo el control del proceso.

En el escenario opositor no figuraba una candidata mujer que pudiera retar a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Hoy no cabe duda de que la ágil y dicharachera Xóchitl arrasaría a una Sheinbaum acartonada, con todo y su fingido acento tabasqueño. Pero si el adversario fuera Marcelo Ebrard, que ya deslizó la posibilidad de romper con Morena, el escenario seria distinto porque puede atraer el voto de clases medias y empresarios que optarían por el “malo por conocido antes que la buena por conocer”.

En todo caso, esto apenas empieza. Faltan las etapas de recolección de firmas, debates y encuesta para definir a los tres finalistas. Posteriormente más debates antes de la elección ciudadana del 3 de septiembre. Las mediciones disponibles sugieren que Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Creel podrían llegar a la final.

Y ahí empezará otra ruta de pronóstico reservado. Los trabajos del comité organizador serán determinantes para la credibilidad y aceptación del resultado. De ello dependerá la adhesión ciudadana y, sobre todo, el respaldo de los partidos. Para competir exitosamente, quien resulte seleccionado(a) necesitará el compromiso del PRI, PAN y PRD de trabajar en su favor y movilizar a su militancia.

Dice Yuval Noah Harari que las elecciones dependen de las emociones y no de las razones. Esto es verdad y quedó claramente demostrado en 2018. Sin embargo, la conexión emocional o los sentimientos no necesariamente se traducen en votos. Para ello se requiere de la organización y estructura partidistas.

Los últimos días y los meses que faltan para la definición de contendientes serán cruciales. Por lo pronto, la oposición despertó y esa es una gran noticia para el futuro de México.

POR VERÓNICA ORTIZ

VORTIZORTEGA@HOTMAIL.COM

@VERONICAORTIZO

PAL