El negocio de la manipulación

LAS RECIENTES ELECCIONES en el Estado de México dejaron tres cosas claras: la mezquindad de la clase política para culparse unos a otros, el alto abstencionismo y la apatía de los electores, y las trampas de las encuestadoras que se venden al mejor postor.

Mucho se ha hablado ya de la falta de cultura democrática de nuestra sociedad y de los partidos políticos. Pero poco se ha dicho de las empresas que hacen encuestas.

Éstas se han convertido en un jugoso negocio porque son el eje de las estrategias políticas de campaña para intentar generar percepción en la opinión pública y tratar de inducir o desanimar a los votantes.

En un análisis comparativo se muestra claramente que a excepción de tres que estuvieron acertadas dentro de un margen de error mínimo, el resto tuvo graves fallas y desaciertos.

Desde Parametría, El Financiero, Enkoll, Covarrubias y otras muchas más, incluso mundialmente desconocidas, las encuestas “fallaron”, por decirlo políticamente correcto.

Esto muestra también la creencia que se ha intentado construir de que la precandidata de Morena a la Presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum, fue la ganadora con el triunfo de la maestra Delfina Gómez.

Habría sido así si Morena hubiera ganado por al menos 15 puntos, dado el derroche de recursos públicos, el uso de programas sociales federales, la maquinaria del partido y la intervención de los gobernadores.

Pero un triunfo de 8% con los niveles de abstencionismo y la tibieza del gobernador, Alfredo del Mazo, no parece un triunfo contundente, sobre todo si a los resultados del Edomex se suman los de Coahuila.

Queda claro que la sucesión presidencial de 2024 ya arrancó y el presidente Andrés Manuel López Obrador participará directamente en esa elección de su proyecto de gobierno.

Un margen de error generalmente aceptado es de 3 a 5%; las encuestas que se ubiquen dos dígitos fuera de ese rango pueden considerarse no serias, poco profesionales o incluso cuchareadas.

El margen de error se puede deber al número de encuestas, al fraseo y al orden de preguntas, entre otros factores, o de plano a un error deliberado para apoyar a un candidato o candidata.

Si las metodologías son distintas los márgenes son distintos y el fraseo es distinto. Sólo hay una explicación: una actitud consistente en crear una falsa percepción y manipular el resultado de la encuesta.

Ojo: las mismas encuestas que fallaron en el Edomex son las que tienen a Sheinbaum “arriba” de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López; se repite la misma estrategia de Delfina sobre Alejandra del Moral.

Si la jefa de Gobierno de la CDMX quiere llevar al terreno de los hechos la ventaja que le dan las encuestas, tendrá que hacer una real campaña sin los recursos y la maquinaria que le da su posición.

Sheinbaum, como Adán Augusto, van a renunciar a sus respectivos puestos muy probablemente tan pronto como la próxima semana, tras la presión que les impuso Ebrard, que deja la cancillería el lunes.

Zoé Robledo Aburto se perfila para sustituir en breve a Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación. El nombre del actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social es el que suena con mucho más fuerza, por encima del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Robledo ha demostrado ser un eficiente y leal colaborador del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que la renuncia del ex gobernador de Tabasco se dé en los primeros días de la siguiente semana para iniciar también de lleno su campaña en busca de la candidatura de Morena a la Presidencia. No va a ser el mismo caso de Claudia Sheinbaum, que podría tomarle más días porque su relevo definitivo tendrá que pasar por un proceso legislativo. Las señales apuntan a que se propondrá a Luz Elena González, la secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX, para asegurar una transición administrativa y sobre todo un cierre de gobierno ordenado. Su nominación tiene que ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. Para el caso de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los candidatos que se mencionan son Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma y Héctor Vasconcelos.

NO HAY TIEMPO que no llegue y tal parece que al que ya le llegó su tiempo es al Fiscal General del Estado de México. José Luis Cervantes tiene los días contados, y es que luego de la diferencia de 8% entre la nueva gobernadora del estado, Delfina Gómez y la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, no hay mucho qué hacer para que el actual fiscal pueda mantenerse en el puesto. A Cervantes se le identifica como parte del grupo de funcionarios que arribó a la entonces Procuraduría del Estado con Alberto Bazbaz, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como otros funcionarios de altísimo nivel del entonces gobierno federal. ¿Por qué no quiere el nuevo equipo de gobierno, encabezado por Horacio Duarte, al fiscal Cervantes? Muy sencillo: hace algunos días Bazbaz, ex director del Cisen de Peña Nieto, fue señalado de ser quien estuviera encargado de realizar espionaje en contra del equipo de campaña de la candidata de Morena. Hoy ese equipo debe cerciorarse de que este personaje quede fuera, si quieren tener un proceso de transición hermético y sin espías en el clóset. Para el nuevo grupo político del Edomex el enemigo está en la sala de su nueva casa.

LO DICHO: MORENA ganó cerrado las elecciones en el Edomex. No tienen por qué enorgullecerse de más. Entre la abstención, el esquirolismo de Dante Delgado y la penosa actuación de patiño de Salomón Chertorivski por Movimiento Ciudadano, pero sobre todo el respaldo del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que logró conquistar un sorprendente 10% de los votos, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador logró acabar con 94 años de hegemonía del PRI. Y es precisamente en el partido del Tucán donde hay que clavar las miradas. Su dueño, Jorge Emilio González, está ausente: lucha contra un cáncer de colon que lo tiene postrado hace semanas en una clínica de Estados Unidos. El rebaño verde está desbocado en tres fracciones: Jesús Sesma y Arturo Escobar, dando un respaldo abierto a Claudia Sheinbaum con cargadas en la CDMX, Javier López Casarín ,capitaneando desde la Cámara de Diputados una fracción de legisladores leales a Marcelo Ebrard, y Manuel Velasco abriéndose paso como una quinta corcholata.

A FINALES DEL año pasado y principios de este 2023, varias empresas dedicadas a la publicidad exterior en la CDMX fueron visitadas por parte de funcionarios de Claudia Sheinbaum, quienes plantearon la revalidación de los permisos haciendo un ofrecimiento: se renovarían sin problema, pero tendrían que apoyar a la jefa de Gobierno. Hace dos semanas regresaron para cumplir el compromiso, pero cuál sería la sorpresa, porque las imágenes que les entregaron eran de Marcelo Ebrard. Los publicistas empezaron a trabajar con el material que les mandaron, pero dudan si se trata de una contra campaña o ya de plano alguien del equipo de Claudia cree que la corcholata “buena” es el todavía canciller, porque la promoción es preparatoria para la encuesta. No pierda de vista los espectaculares: habrá sorpresas con lo que van a exhibir.

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación está conociendo del tema penal por la discriminación laboral que sufrió Leonardo Poblete con motivo de su orientación sexual a manos de UBS, que en México comanda Guadalupe Morales. El ministro Arturo Zaldívar hizo propia la solicitud de reasunción de competencia de ese máximo tribunal por considerarlo relevante y trascendente. Este asunto no sólo sentará un precedente para las poblaciones de la diversidad sexual, sino también brindará claridad respecto a la responsabilidad penal de las empresas en la CDMX y otros estados. Si hay algo que se puede decir de la Corte es que es una de las más progresistas del mundo, sobre todo en materia de derechos humanos y protección a los grupos vulnerables.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

LSN