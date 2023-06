Si tiene pico y patas de pato…

Oigan, este mero viernes es mi cumpleaños. No importa si les caigo bien o mal…o si me traen entre ojos, aviéntense unas helodias entre pecho y espalda a mi salud! Acto seguido me voy a arrancar con asuntos electorales. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con el consejero electoral Uuc-kib Espadas y resulta que de antemano está en chino tratar de promocionarse como corcholata de Morena ya de frente a la mentada encuesta, porque las precampañas no tienen lugar electoral legal, sino hasta noviembre. Siendo septiembre el mes en el que se pueden anunciar los candidatos oficiales de cada partido rumbo a los comicios de 2024. O sea que está muy redondo para huevo y muy picudo para aguacate.

Por eso las “campañas” de los Sixs Favs, no pueden ser actos de campaña sino como lo ha llamado el partido: actos en defensa y fortalecimiento de la 4T. Y en ellos, claro que pueden mencionar lo que han logrado en sus respectivas carreras al lado de mi Cabecita de Algodón, pero no pueden llamar al voto y tampoco deberían de poder hacer propuestas electorales. Eso sí está canijo porque el mismo Ebrard ya hasta propuso la creación de la Secretaría de la 4T. Aunque él mismo le llama: “sus sueños”. Me dice el consejero electoral que ellos seguirán monitoreando este tipo de eventos y que cualquier asunto fuera de lugar podrán empezar una investigación, lo mismo ante las denuncias de la población.

Al preguntarle si esas manifestaciones espontáneas de apoyo y cariño como la pinta de bardas con el: #EsFulanito o #EsMenganita… contaban como “promoción” y él aseguró que a la hora del corte de caja, también lo cuentan como gasto de campaña. Haya salido o no del bolsillo del partido. Ah, que la que se cayó por asomarse! Después tuve la oportunidad de platicar con Mario Delgado, él nomás no suelta prenda acerca del tema candidatearse para la jefatura de la Ciudad de México el próximo año. Él dice que “primero tiene que resolver este “problema” (o sea las corcholatas presidenciables) y ya después veremos, dijo un ciego”. Ahí me comentó que pensaban no otorgarles ningún presupuesto a las corcholatas (que según él son sólo seis y que fueron llamadas por invitación), pero que finalmente “les dió 5 millones a cada uno” para hacer sus recorridos.

Cuando le comenté la renuncia de Adán Augusto a recibir ese dinero, Mario Delgado me contestó que “entonces podría estar muy complicado comprobar los gastos ante el INE”. “Ya que los demás pueden decir que el dinero surgió del Partido y Adán Augusto seguramente tendrá que asegurar que tiene demasiado queso para sus enchiladas”. Agregó que sí se modificarán las nueve preguntas utilizadas normalmente en la encuesta. Y se harán a domicilio. Mientras tanto, campaña o no. les cuento la confusión de mi querido Fernández Noroña cuando “se dijo estar muy contento por la presencia de la gente ahí en Puebla”, el problema es que en realidad se encontraba en Oaxaca. Como dijera Condorito:Plop.



POR FERNANDA TAPIA

