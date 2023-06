El IFT faulea a la Cofece y a la Liga MX

EN UNA JUGADA de ésas que cuesta trabajo entender, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha estado trabajando, de la mano con su Consejo Consultivo, para intentar regular cómo se deben transmitir los partidos de fútbol en México, particularmente los de la Liga MX.

Y es que, si bien el futbol es un espectáculo deportivo que ha ido evolucionando en la forma en que llega a las pantallas de los aficionados, no es un tema que corresponda supervisar a ese órgano autónomo, que preside Javier Juárez Mojica.

El tema es interferir en la voluntad de los equipos y la Liga, que comanda Mikel Arriola, y que la burocracia defina si cada juego debe de ir por televisión abierta, restringida o por alguna plataforma en línea de tantas que ya existen en el mercado.

En un arranque propio de autoridades con tinte populista, como lo que vivió en Argentina, resulta que hay quienes al interior del IFT y su Consejo Consultivo pretenden obligar a los equipos de futbol a que solo puedan vender sus derechos de transmisión a canales de televisión abierta.

Es una idea contraria a la tendencia que se observa a nivel mundial en los años recientes, en la que los proveedores de contenidos vía streaming, como Amazon, HBO Max o YouTube, están incrementando de manera sostenida su participación.

Sus ventanas se han convertido en los medios por los cuales se consumen contenidos deportivos, porque si bien hay que ser suscriptor de éstas, liberan a los fanáticos de la restricción que impone ver un juego frente a un televisor en el sitio donde se recibe la señal de televisión abierta.

Analizar condiciones de mercado sobre cómo, cuándo y por cuánto tiempo se venden esos derechos de transmisión, correspondería a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y no al IFT.

Por eso cuesta trabajo entender la intención del regulador de las telecomunicaciones, que de prosperar su idea, no descarte que pronto estemos frente a otro caso de conflicto competencial del IFT y la Cofece.

Ya se vio que estas medidas lo único que provocan es que, ante la intervención oficial, los mejores jugadores en países que terminan siendo sobrerregulados abandonen a sus equipos.

Eso justo sucedió en Argentina y la asociación local tardó años en reponer el ecosistema de futbol albiazul que habían echado a perder los Kirchner.

MIKEL ARRIOLA. (Créditos: El Heraldo de México)

RESULTA QUE EL ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, y su muy cercano amigo, Jared Kushner, quieren invertir en la hotelería de México. Hace unos días, a petición del poderoso e influyente colaborador del presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión en Washington con emisarios de Moisés El-Mann para sondear oportunidades de negocios. El empresario es el desarrollador inmobiliario más importante del país y de la comunidad judía, donde el yerno de Donald Trump ocupa también un lugar preponderante. Moisés y sus hermanos André y Max El-Mann han extendido su dominio más allá de las oficinas y plantas industriales. Precisamente hacia la hotelería, sobre todo en Cancún y la Riviera Maya, donde Kushner y Videgaray quieren enfilar sus inversiones, Tulum, por ejemplo. Se habla de más de 200 millones de dólares. Considérelo.

LUIS VIDEGARAY. (Créditos: El Heraldo de México)

MARCELO POR AIRE y Claudia por tierra. Así definieron las dos principales corcholatas de Morena la estrategia de sus respectivas campañas. Marcelo Ebrard sabe que no cuenta ni con el dinero, ni con el aparato de gobierno, que sí posee Claudia Sheinbaum y está volcando su presencia en conferencias y en las redes sociales. Y para jalar la mayor atención posible y mantener altos niveles de recordación, desliza ocurrencias, como la de la Secretaría de la 4T y el fichaje de Andy López Beltrán. Como ésas van a venir muchas más en los próximos 70 días. Entretanto, Sheinbaum está haciendo una campaña al más viejo estilo del PRI: 100% terrestre, arropada por gobernadores, alcaldes y la que es su principal arma: los Siervos de la Nación, los que saben dónde vive cada beneficiario de los programas sociales del gobierno de la 4T.

MARCELO EBRARD. (Créditos: El Heraldo de México)

HABLANDO DE DINEROS y campañas, un rumor corre por los pasillos de Palacio Nacional y por el cuartel general de Morena: la maestra Delfina Gómez puso distancia de Horacio Duarte. La versión del supuesto alejamiento tendría que ver con el destino de una parte de los recursos que se le inyectaron a la campaña de la ex secretaria de Educación Pública. A la morenista la fondearon no sólo con dinero del partido que preside Mario Delgado, sino con aportaciones que hicieron gobernadores guindas, preponderantemente la CDMX, que encabezaba Claudia Sheinbaum. El tamaño de los fondos canalizados no hace sentido con el resultado de la elección: una victoria de sólo 8 puntos. El caso llama la atención, porque el ex director de las aduanas sería Secretario de Gobierno con Delfina.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ. (Créditos: El Heraldo de México)

A PROPÓSITO DE las Aduanas, si el nombramiento de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación, fue sorpresivo, el del general de división retirado André Georges Foullon en los recintos fiscalizadores sacó a todo mundo de balance. Fue una carambola de dos bandas de Andrés Manuel López Obrador, cuya ganadora indiscutible resultó ser Claudia Sheinbaum y el perdedor Adán Augusto López. Y es que llega a Bucareli una incondicional de la ex jefa de Gobierno de la CDMX y se va de las aduanas un cercano al tabasqueño, Rafael Marín Mollinedo. Adán no pudo dejar a un cercano en Gobernación, como tampoco Marcelo Ebrard a Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco o Maximiliano Reyes en la cancillería. Sheinbaum se dio el lujo de hacer un triunvirato en la CDMX con Martí Batres, Luz Elena González y Omar García Harfuch.

PAPA FRANCISCO. (Créditos: El Heraldo de México)

ESTE VIERNES EL Papa Francisco recibe en la visita Ad Limita a 41 obispos mexicanos de Acapulco, Chiapas, Toluca, Tlalnepantla, Yucatán, Xalapa y Oaxaca, quienes entregarán un informe de cada diócesis y hablarán de la situación política del país en materia de violencia e inseguridad, migración, pobreza, los trabajos que la Iglesia debe hacer en favor de la paz y la reconciliación. Este es el tercer grupo que visita el Vaticano y platica con el pontífice jesuita y argentino. Los otros encuentros ocurrieron el 28 de abril y el 2 de junio, con más de 120 cardenales, arzobispos y obispos mexicanos. Dos temas obligados a tratar hoy: el primer aniversario de la muerte de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, y la mala relación que existe entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL