Ruta2024 Arrancaron las campañas

Adelantar tanto -un año- la carrera por la Presidencia de la República implica enormes peligros: el desgaste de la imagen personal y el riesgo de violar la ley. El mecanismo de Morena para elegir a su candidato o candidata presidencial corre justo sobre la línea.

Sheinbaum, Adán, Ebrard, Monreal, Noroña y Velasco caminan sobre arenas movedizas. Además, deberán cumplir, como dogma de fe, los acuerdos internos del partido impuestos por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador.

El primero en resbalar fue Marcelo Ebrard. Propuso crear la Secretaria de la Cuarta Transformación que se encargaría de custodiar el legado de AMLO y dijo que invitaría a dirigirla a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente.

Doble error del ex canciller. Primero, porque hizo una propuesta de gobierno que podría considerarse acto anticipado de campaña y cerrarle la posibilidad de la candidatura. El segundo, sugerir a Andy López Beltrán, hijo de AMLO, para dirigirla.

La invitación fue interpretada de distintas maneras. Como un intento de ganarse la simpatía de López Obrador. También como un desaire a los electores de clase media que podrían votar por él en caso de saltar a la oposición. Quedó claro que su interés es ir por la base dura que apoya la 4T.

Serán 70 días de una intensa carrera de resistencia antes de la gran encuesta que definirá no solo a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; no solo a quien estará en la boleta el 2 de junio de 2024 con las siglas de Morena, PT y PVEM; sino a quien, muy probablemente, será al próximo Presidente o Presidenta de la República.

Así será si la oposición no despierta y se convierte en una opción atractiva y distinta, aunque algunos aseguran que no hay forma de arrebatarle el triunfo a Morena.

BON APPÉTIT

Resultados válidos y legales. Es el veredicto del Comité Nacional Electoral del SNTE, tras los reclamos de la disidente sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.

Simple: no cumplió con los requisitos para registrar a sus candidatos a las dirigencias seccionales. Y sin candidatos, simplemente no se puede ganar ninguna elección. La disidencia denuncia que no se les permitió participar, pero el Comité Electoral del SNTE lo desmintió. Informó que en tres ocasiones se concedió ampliar el plazo de registro de candidatos, pero la sección 9 nunca cumplió.

La elección fue declarada legal y válida con el 70% de los maestros inscritos en la Sección 9.

En los nueve estados que renovarán gubernatura en próximo año comienzan a moverse las aguas. En Puebla, la preferencia partidista de Morena triplica a la del PAN y casi quintuplica a la del PRI.

Dentro de Morena, Alejandro Armenta encabeza las preferencias, seguido de Claudia Rivera, exalcaldesa de la capital, y en tercer lugar, Ignacio Mier.

