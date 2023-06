Los padres en el boxeo

Aprovechando el festejo del Día del Padre se me ocurrió escribir acerca de la relación padre–hijo en nuestro deporte.

El boxeo es una disciplina, donde comúnmente, el padre tiene gran influencia en muchos de los púgiles.

Además, es un deporte también de tradición familiar, o sea, que en muchos casos son varias generaciones de peleadores en el mismo árbol genealógico.

El padre lleva al chamaco al gimnasio, en muchas ocasiones, él mismo es quien lo entrena, e incluso, hasta lo maneja. Todo está bien hasta que llega el momento de subir al ring a pelear.

Ahí debería de romperse esa línea, y otra persona es quien debería de ser el responsable de la esquina durante el combate. ¿Por qué? El boxeo no es un juego, es un deporte de contacto, de alta exigencia física y la salud se puede poner en riesgo. No existe persona más exigente que nuestro padre, y no existe persona más obediente

y orgullosa que el hijo.

El padre siempre exigirá más a su hijo, quien a su vez, jamás sería capaz de rendirse por el orgullo y vergüenza ante su padre.

Muchos de los accidentes de ring se han dado con peleadores que tienen a su papá como jefe de esquina; peleas que debieron ser detenidas, y por lo antes expuesto, no sucedió.

Don José y Mauricio Sulaimán, sangre de su sangre, dos grandes dirigentes del boxeo mundial. Foto: Especial.

La realidad es otra. La cantidad de padres en la esquina en la actualidad en peleadores de alto nivel es importante, como Devin Haney, Vasyl Lomachenko, Teófimo López, David Benavidez, Shawn Porter, Danny García y muchísimos otros boxeadores de élite tienen a sus padres en la esquina.

En cuanto a los promotores de boxeo también existe una gran cantidad de hijos siguiendo los pasos del padre, como Todd DuBoef es hijastro de Bob Arum en Top Rank, Kalle y Nisse Sauerland, en Alemania; Christian y Alessandro Cherchi, de Salvatore, de Italia, Oswaldo Kuchle, descendiente de don Reginaldo, en México; Eddie Hearn, hijo de Barry, de Matchroom; George y Francis Warren, hijos de Frank, de Queensberry, y vi la semana pasada a Carl King, quien estará integrándose para apoyar a su papá, Don King.

Otras grandes duplas padre–hijo son Chepo y Eddy Reynoso; Sean y Brendan Gibbons, Luis y Luis Jr. de Cubas, Tom y Brittany Brown; Akemi y Nick Irie, entre muchos más… Algo menos común es que se logre tener un padre e hijo... ¡como campeones mundiales!

Pero esa lista es fascinante. Julio César Chávez y Julio Jr., Kotza Tszyu, y el actual monarca Tim, Guty Espadas, padre e hijo; Floyd Patterson y su hijo Tracy; Leon Spinks, con Cory, Wilfredo Vázquez, padre e hijo; Chris Eubank, y el más grande de todos, Muhammad Ali, con su hija Laila.

Por otro lado, este sábado se realizó, por segunda ocasión, la Clase Masiva, en el Zócalo, de la Ciudad de México. Memorable fue ver cómo Julio César Chávez hizo vibrar a los más de 30 mil asistentes, que pusieron en alto a nuestra ciudad, y a nuestro país, por medio del deporte de los mexicanos: ¡el boxeo!

Una labor titánica con los equipos del Instituto del Deporte de la CDMX (Indeporte), el programa Pilares, y el staff del Consejo Mundial de Boxeo, con la gran participación de 50 campeones, quienes estuvieron como instructores, encabezados por Ana María Torres, Irma Torbellino García, Erika Cruz, David Picasso y decenas de otros más.

La segunda edición de la Clase Masiva, en el Zócalo de la CDMX, fue todo un éxito. Foto: Especial.

Estuvo presente el jefe de Gobierno, Martí Batres, el incansable promotor de nuestro deporte, Miguel Torruco Garza, Ciro Nucci, Daniel Aceves y la maestra María Leticia Hernández.

Fue grandioso ver a niños desde cuatro años de edad, personas mayores de hasta 90 años e individuos en sillas de ruedas, demostrando que en la vida no hay límites. En fin, un evento de paz, armonía y en familia, todos orgullosos de seguir rompiendo récords con este deporte, que es patrimonio nacional.

Ese mismo día fui invitado para inaugurar un hermoso gimnasio de usos múltiples, con una gran sección de boxeo, y que orgullosamente lleva el nombre de Gimnasio José Sulaimán, en la alcaldía de Coyoacán, en CDMX.

Estoy muy agradecido con el alcalde Giovani Gutiérrez por esta hermosa distinción, pero más por ser un un gran impulsor del deporte desde siempre. Me acompañaron los campeones Alfonso Zamora, Rafael Bazooka Limón, Víctor Rabanales y David Picasso. Efrén Juárez lleva mucho tiempo representando a Coyoacán, con grandes logros, y el sábado fue un gran día

¿Sabías que...?

Alejandra La Rockera Guzmán logró el triunfo más importante de su carrera, al ir a Nueva Orleans, como rival a modo de la amplia favorita, Ramla, la nieta de Muhammad Ali, noqueándola dramáticamente en el séptimo round. Un gran logro para México y para las mujeres.

Anécdota de hoy

Fue durante un Día del Padre, cuando mi ahora esposa, Christiane, asistió a la primera comida familiar, sin aún ser novios, fue un domingo en la desaparecida La Góndola, de la Zona Rosa. Éramos todos y mi entonces amiga. Mi papá, que era de buen comer, pidió sus platillos favoritos: setas al ajillo, ensalada césar, arroz con mole y un pecho de ternera. Y para cuando terminó el plato fuerte, don José, le dijo a Christiane: “Hija, me dice Mauricio que usted estudia nutrición; fíjese que estoy tomando estas pastillas nuevas que quitan el hambre…”.

Chris lo miró y le dijo: “Pero no sirven mucho, ¿verdad?” Después de un silencio total, mi papá soltó la carcajada y no paraba de reír…

Obviamente, remató con un delicioso flan de cajeta.

