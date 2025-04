Iram Mendiola, eliminado de "MasterChef Celebrity", revela que la chef Zahie Téllez le reclamó por provocar que se enfermara

La nueva temporada de "MasterChef Celebrity" inició el pasado domingo con una nueva dinámica en la que influencers y celebridades tratarán de abrirse paso en la competencia demostrando su talento en la cocina. Aunque no todos poseen lo suficiente para conservar su lugar y, ante esto, el primero en ser eliminado fue Iram Mendiola que confesó haber recibido un fuerte regañó de la chef Zahie Téllez luego de que uno de sus platillos provocó que se enfermara.

Iram Mendiola era parte del equipo "La nueva generación" junto a otros influencers como Herly, Lesslie Gallardo, Nicky Chávez e Isaías, conocido como “chef en proceso”. Sin embargo, su paso por la "cocina más famosa de México" fue cortó y quedó fuera de la competencia en el primer episodio tras dejar con un mal sabor de boca a los jueces, una frase que fue llevada la realidad con el platillo que le causó malestar a la chef Zahie Téllez.

En entrevista para el podcast “Como staff” de YouTube, Iram Mendiola recordó uno de los momentos más bochornosos que pasó en “MasterChef Celebrity” luego de que la chef Zahie Téllez lo confrontara detrás de cámaras para reclamarle por uno de sus platillos. Y es que, recordó, el pollo con el que lo elaboró estaba crudo y esto provocó que la chef sufriera un fuerte malestar estomacal.

“Ellos te pueden ver fuera de foco, fuera de cámara, y decirte tus verdades del platillo que hiciste ayer. La chef se acercó y me dijo: ‘Te mam**te, me enfermé del estómago’. Textualmente me dijo: ‘Tu pollo estaba crudo, te pasas de pend***’, así antes de grabar la secuencia. Una disculpa enorme, la verdad sí me mam*”, dijo el influencer.

El creador de contenido de comedia fue cuestionado sobre su experiencia en la cocina, algo ante lo que admitió no tener ningún tipo de conocimiento más allá de lo básico y recetas que habría aprendido gracias a su familia. Mendiola señaló que previo a que comenzara el programa recibieron algunas clases, algo que lo ayudó a sentirse seguro en la competencia en la que participó junto a grandes figuras de la televisión y las redes sociales.

“Carnales, no, no, nada. A ver, es que los conocimientos culinarios son subjetivos porque esos platillos (básicos) sí los sé hacer, pero hacer esos platillos (…) No, realmente no sentí presión, creo que me tengo que preocupar por la cocción y los conocimientos el mismo reality me los va a dar”, añadió.