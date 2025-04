Camila Cabello explica por qué se desmayó durante su concierto en México, ¿cuál es su estado de salud?

Camila Cabello está en boca de todos luego de que sufriera un desmayo durante su concierto en la Ciudad de México. Los videos que comenzaron a correr por las redes sociales, muestran que la cantante interpretaba el tema "June Gloom" cuando de pronto se desvaneció.

En ese momento nadie se dio cuenta de lo que pasaba porque la cantante tiene un gran manejo del escenario, también porque se recuperó de manera muy rápida. Ahora, Camila reveló en una reciente entrevista con The Project lo verdad sobre su desmayo y el estado de salud que atraviesa actualmente.

De acuerdo con la propia cantante, se trató simplemente de un problema con el mal de altura. Durante el show se subió a una parte del escenario que da vueltas muy rápido, lo que hizo que perdiera el conocimiento porque no está acostumbrada a la altura de la capital nacional, así que literalmente se desmayó.

"Mi mamá vio que yo cerré los ojos y no me levantaba. Recuperé la conciencia a tiempo para la siguiente canción", explicó. Esto sugiere que no tuvo nada que ver con algún problema de salud que pudiera enfrentar por el momento.