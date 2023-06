¿Es necesario una Ley del Emprendimiento?

El sector empresarial cada día se va dando cuenta de las faltantes en el fortalecimiento de las empresas en consecuencia de la pandemia del COVID 19, además la falta de apoyos agravaron la situación de millones de pequeñas y medianas empresas, dando como resultado que algunas incluso desaparecieran y otras se enfrentarán a múltiples desafíos para subsistir, a pesar de que el 42% del PIB nacional es impulsado por estos negocios.

No hay que olvidar que las pymes (pequeñas y grandes empresas), que generan 7 de cada 10 empleos en el país, se enfrentan a múltiples desafíos, como la falta de financiamiento, innovación o capacitación; situación que les impide profesionalizarse y extender su periodo de vida y permanencia en el mercado, por lo que la iniciativa privada se sigue viendo afectada, pues no hay grandes avances si no hay una buena estructura hacia un ecosistema del emprendimiento.

Desde hace un año se han logrado hacer mesas de trabajo y foros juntando al sector empresarial, educativo y político, con la finalidad de reflexionar sobre todo lo que implica tener un buen Ecosistema Empresarial

El INEGI nos muestra cifras de que aproximadamente el 65% de las PYMES, muere antes de cumplir cinco años, esto sin contar las afectaciones de la pandemia.

En los ejercicios que se realizaron para impulsar la ley del emprendimiento federal, es importante mencionar que en estados como Colima, Jalisco y Puebla, ya se cuenta con una ley estatal del emprendimiento, así como en CDMX se está proponiendo el Instituto al Emprendimiento con una perspectiva de género.

Líderes de las diferentes cámaras empresariales y organismo, coinciden en que se debe tener una mejora y regulatoria en el sector del emprendimiento debido a todo lo mencionado, además de la búsqueda de incentivos económicos que soporten la materialización de los emprendimientos

En este contexto, se propone y exige la Ley Federal del Emprendimiento, la cual tiene como eje de acción el apoyo al emprendimiento para fortalecer y crear nuevas empresas. El Consejo Nacional para el Emprendimiento y la Innovación, buscará la capacitación empresarial, la facilitación de estímulos fiscales y el acceso a los créditos para el crecimiento.

La propuesta tiene como objetivo apoyar principalmente a las pymes, que representan el 99% de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal registrados en los censos del 2019.

Si se logra, se espera que en un máximo de cinco años se empiecen a visualizar los cambios y las mejoras en todo el ecosistema empresarial, incluso generar lo que se necesita en los diferentes sectores como por ejemplo, de agroindustria, tecnología automotriz o innovación y así tener el impacto de crecimiento y de esta manera aprovechar el T-MEC y las oportunidades que hay en otros países”.

Cabe recalcar que la Ley Emprendimiento no busca ser un sustituto del instituto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), se tratará más bien, del establecimiento de un marco jurídico que regule las necesidades de los emprendedores de México con un enfoque de innovación y desarrollo tecnológico.

Actualmente se continuará con foros para el fortalecimiento de la construcción de la Ley.

Es importante mencionar que desde los semilleros, los cuales se empiezan generar desde las universidades, hasta los proyectos que están en las incubadoras, se pretende impulsarlos desde temprana etapa para generar una formalización y crecimiento a corto plazo.

Tenemos un ejemplo claro donde los semilleros fortalecen las ideas de negocios para generar nuevos emprendimientos, donde el sector educativo y empresarial (COPARMEX CDMX), por medio de los capítulos universitarios COPARMEX dentro de las universidades han logrado generar 45 emprendimientos y 2 empresas formales en un año, todo esto se ha logrado con grandes alianzas.

Cada día los jóvenes están teniendo mucho más interés por emprender y por generar una empresa de alto impacto sobre todo en la innovación.

Es urgente la implementación de una legislación para los emprendedores, más que urgente, es necesaria la Ley del Emprendimiento.

Ana Martínez

Presidenta de jóvenes empresarios COPARMEX CDMX y Empresaria.