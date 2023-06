Velasco pide: primero el proyecto

Resulta que el senador del PVEM, Manuel Velasco, empezó a meter presión a la dirigencia de Morena, de cara al proceso de selección del candidato presidencial. Considerado ya como corcholata, el líder de los senadores verdes llamó al partido que dirige Mario Delgado y al PT, de Alberto Anaya, a instalar el próximo lunes una mesa política para definir el proyecto de nación que abanderarán en 2024. “Primero el proyecto”, expuso el chiapaneco.

Pío ya tiene corcholata

Muchas lecturas provocó el respaldo de Pío López Obrador, hermano del presidente, a la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard. Hubo quienes lo vieron como una señal de Palacio Nacional, otros como una expresión a título personal, y los mal pensados como un apoyo indeseable para el canciller, por aquello de los sobres.

Banxico eleva pronóstico

Optimista pronóstico de crecimiento para este año emitió el Banxico, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja. Debido a los buenos resultados del primer trimestre en materia económica, la Junta de Gobierno de la Institución elevó a 2.3 por ciento su estimación. Pero, para 2024 prevé una desaceleración que iniciará en EU.

INE difundirá conteos rápidos

Es un hecho que la misma noche del domingo se darán a conocer los nombres de los ganadores de las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila. El Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, realizará un conteo rápido en ambas entidades, con la intención de difundir las tendencias sobre la votación y dar certeza a la ciudadanía.

Fayad, en la sala de espera

Nos cuentan que está atorado el nombramiento de Omar Fayad como embajador en Israel. Ello, debido a que el gobierno del presidente López Obrador no ve voluntad en las autoridades israelíes para extraditar al ex titular de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Zerón. No quieren que Fayad llegue a su nuevo encargo con un problema bajo el brazo.

