¿Pasarela o Tour?

La moda y la música siempre han ido de la mano. Ambas con sus características formas de expresar su arte, pero recorren un camino muy similar.

Videos musicales, alfombras rojas, portadas de discos, en todos ellos la industria de la moda se ha colado para crear una declaración. Y aunque no es algo nuevo, David Bowie era el maestro del performance y un ícono fashionista, últimamente los tours mundiales se han convertido en pasarelas.

Muchas de las piezas que vemos en los escenarios son creadas solamente para el artista en cuestión, muchas otras son elegidas en específico de la mano de la firma de lujo. Incluso cuando un intérprete decide cambiar de look a la mitad del tour programado, se vuelve conversación en redes sociales. Por cierto, esta gran tendencia de elegir a detalle qué piezas usar y cuáles elegir le debe mucho a la era digital, en donde cualquier espectador está a la espera y búsqueda del outfit que traiga su músico preferido.

¿Qué ha cambiado en los conciertos? En 2021 Harry Styles apareció en la alfombra de los Premios Grammy, vestido de negro y cuero, adornado con una boa de plumas verde al cuello. De inmediato empezó una la locura por las boas y creció una obsesión en todos los fans que iban a sus conciertos.

Después de cinco años de no tocar los escenarios Taylor Swift ha regresado con mucha fuerza, y con sold out en cada una de las ciudades que pisa, en su Eras Tour. Su lado fashionista no se queda atrás y ha estado sorprendiendo a sus fanáticos, semana tras semana con una variedad de looks súper atractivos, hechos específicamente para ella. Conjuntos brillantes del diseñador Roberto Cavalli que se mueven a ritmo de su cuerpo, vestidos de gasa de Alberta Ferretti, bodies de Donatella Versace que se ajustan a cada movimiento y botas de suela roja por supuesto de Christian Louboutin.

La reina del pop, Beyoncé recién ha empezado su tour mundial, que por cierto se espera que llegue a México. El Renaissance World Tour trae un abanico de alta costura que nos ha dejado sin habla. Un body de pura pedrería, de Loewe, diseñado por Jonathan Anderson; igual un body de Balmain, hecho a la medida por el diseñador Olivier Rousteing, con un corsé hecho de perlas; un traje ajustado de dos piezas en tonos oscuros de Alexander McQueen y varios looks de la firma Mugler. El detallazo, de lujo, es el auricular que ha sido diseñado, por supuesto sólo para ella, de la boutique de joyería Tiffany & Co. Incrustado con 4.5 quilates de diamantes.

Importante darle crédito a los fanáticos que se han dedicado a encontrar el outfit ideal. Es un deleite para los amantes de la moda ver en los pasillos a melómanos fashionistas que dedicaron creatividad y horas a vestirse.

POR BEGOÑA COSÍO

@BEGOCOSIO

MAAZ