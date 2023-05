CyberKids: Garantizando la Seguridad Digital de las Infancias en el Mundo de las Aplicaciones

El día de hoy quiero que hablemos sobre un tema crucial: la ciberseguridad en nuestros teléfonos. Sí, esos pequeños aliados que nos acompañan a todas partes y nos mantienen conectados con el mundo. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar cuánta confianza depositamos en las aplicaciones que descargamos? Y, aún más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos e hijas estén protegidos mientras exploran el mundo digital? Desmenucemos esto.

Según Statista, durante el tercer trimestre de 2022, Google Play lidera como la tienda con la mayor cantidad de aplicaciones, exactamente 3.55 millones, seguida de Apple Store con aproximadamente 1.6 millones de aplicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos números varían debido a la eliminación periódica de contenido de baja calidad por parte de ambas plataformas. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia muestra un aumento constante en la cantidad de aplicaciones disponibles a lo largo de los años. Ante esta abrumadora oferta, recae en nosotros la responsabilidad principal de tomar decisiones informadas.

Ante la existencia de millones de aplicaciones, es natural preguntarnos: ¿cuán confiables son? La realidad es que no todas son creadas con los mismos estándares . Algunas nos facilitan la vida, mientras que otras pueden convertirse en nuestros peores enemigos en términos de seguridad. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo evaluamos la confiabilidad de estas aplicaciones?

Lo primero es investigar. Consulta las reseñas de otras personas y presta atención a las calificaciones y comentarios. Si hay muchas críticas negativas o si la aplicación parece tener una mala reputación, es mejor mantenerse alejado. También verifica la reputación del desarrollador. Si es una empresa o un desarrollador conocido, es más probable que la aplicación sea confiable. Pero si es un nombre extraño y sospechoso, mejor no lo hagas.

Además, siempre es importante leer los permisos que solicita la aplicación antes de instalarla. Si una aplicación aparentemente inocente solicita acceso a todos tus contactos, tu ubicación y tus mensajes de texto, es una señal de alerta. No cedas más información de la necesaria y pregúntate: "¿Por qué esta aplicación necesita estos permisos?" Si no tienes una respuesta convincente, mejor busca una alternativa más segura. Y último, pero no menos importante, las actualizaciones, ¿Qué tan frecuentes son?

Ahora, pasemos a las aplicaciones dirigidas a infancias. A medida que los niños y niñas se sumergen en el mundo digital, es fundamental protegerlos de posibles peligros. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí, algunas pautas para evaluar las aplicaciones dirigidas a los niños.

Primero, verifica la edad recomendada. Muchas aplicaciones tienen una clasificación por edades, y es importante respetarla. Es importante tener en cuenta las restricciones de edad para garantizar que el contenido sea apropiado.

Además, busca aplicaciones que ofrezcan controles parentales. Esto te permitirá supervisar y controlar lo que se puede hacer dentro de la aplicación, como compras en la aplicación o interacciones con otros usuarios. Los controles parentales son una herramienta poderosa para mantener a tus hijos a salvo mientras disfrutan de la tecnología.

Y recuerda, siempre tómate el tiempo para probar las aplicaciones antes de que tus hijos las usen. Juega con ellas, explora su contenido y asegúrate de que cumplan con tus estándares de seguridad y calidad.

Metabase Q, empresa que lidera la ciberseguridad en América Latina, toma la batuta ante este problema y ofrece iniciativas y soluciones para hacerle frente a estos individuos y grupos cibercriminales que ponen en riesgo nuestro bienestar y crecimiento como organización, empresa y comunidad.

Por: Andrea Gómez Farías

@MetabaseQ

www.metabaseq.com

contact@metabaseq.com

MAAZ