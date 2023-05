¿Para qué la expropiación de AMLO?

Improvisación, así parece la toma de las instalaciones de Ferrosur del Grupo México por parte de la Marina de México, días después de una reunión en Palacio Nacional donde estuvo Germán Larrea dueño de dicho grupo.

Pero la improvisación no es parte del estilo del presidente Andrés Manuel, mucho menos en la jugada política, lo que sí es parte de desestimar la institucionalidad, recordemos el “al diablo las instituciones”.

Algo “cocina” Andrés Manuel, porque hacer este tipo de acciones casi al finalizar el sexenio podría tomarse como un aviso, de es mi ley porque es mi ley, la finta, el “chanfle”, el tapado no tapado, te digo Juan para que me entiendas Pedro, son figuras utilizadas durante toda su trayectoria. Parece sorprendente que todavía no le “agarren el son” y sigan bailando cuando él decide; sin duda, sigue siendo un habilidoso político con mucho poder.

Marcelo Ebrard, con la finta de una posible renuncia; Adán Augusto, el hermano no desobediente, pero que últimamente hace todo porque ya no se quiere bajar; Claudia, una alumna que ha hecho todo según dicta el maestro, pero que empieza a sospechar que quizá no era la elegida y sólo era un instrumento más, y Ricardo Monreal, que al final no han podido con él, ni se ha ido, ni lo han corrido, sigue ahí dando la pelea “institucional”, porque si todo sale mal queda en la Ciudad de México, y la siguiente de 2030 puede ser la buena.

Algo sucedió, porque las tuercas las están apretando más fuerte antes del tiempo estimado. Se pensaba que con el resultado de la elección del Estado de México y Coahuila se vendría el tiempo duro de la sucesión, pero algo pasó que aceleró el tiempo electoral, que es notable una urgente necesidad de servicios de consejería electoral por todas partes, encuestas, análisis, entrevistas, cafés, se soltó el tiempo del nuevo presidente y todavía ni gana Delfina.

Esta semana vimos a Ebrard recibiendo un trato similar al que le dieron a Claudia Sheinbaum por parte de Alfonso Durazo en Hermosillo, Sonora, para “apagar” los rumores de una favorita, porque parece ser que había favorita, pero ya no hay favorita, algo se le movió en el tablero al Presidente López Obrador que trae dos corcholatas al máximo y dos corcholatas al mínimo.

Será que hará implosión tanto corcholateo en Morena que de ahí mismo saldrá el candidato de la oposición o de Dante Delgado de MC, quien ya aseguró que jugará solo y no habrá alianza con nadie.

Lo que se pensó que sería en agosto o septiembre está pasando en mayo, más de un año antes de que votemos nuevamente por nuestro nuevo presidente o presidenta.

Andrés Manuel le sube y le baja la temperatura a la olla de la sucesión dejando claro que el control lo sigue teniendo él, por ahorita, quizá por eso tanto movimiento en las últimas dos semanas, porque se le está complicando lo que pensó que seguiría bajo su control.

Uppercut: En el marco de la Reunión del Consejo Nacional del PAN, Santiago Creel cenó con cerca de 120 consejeros de todo el país, quienes le demostraron su respaldo de cara al proceso electoral de 2024. En las últimas semanas, Creel ha visitado los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, CDMX, entre otros. Se ha reunido con liderazgos y militancia que han mostrado su apoyo para los próximos procesos electorales. En CDMX destacan los eventos de respaldo y apoyo en que participaron los mayores liderazgos del panismo en la capital: Xóchitl Gálvez, Mauricio Tabe, Santiago Taboada, Kenia López, Federico Döring y Luis Mendoza, entre otros.

