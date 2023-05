Este año tendremos un sistema de salud igual que Dinamarca. No; será mejor que el de Dinamarca dijo el presidente en días pasados. Sin embargo, su peor enemigo; que no son los conservadores, los fifís o neoliberales; sino la realidad, se le planta cara. La dura y cruel realidad, esa verdad que tanto le incomoda al presidente al confrontarlo es dura, y tiene a restregarnos en la cara uno de los grandes problemas en el sistema de salud, generado por este gobierno; el desabasto de medicinas.

Este problema recurrente, afecta a millones de personas en todo el país. La falta de medicamentos esenciales como analgésicos, antibióticos, anticonvulsivos y tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, ponen en riesgo la vida de miles de mexicanos, eso no sucede en Dinamarca.

El desabasto de medicamentos en México se debe a varios factores, entre ellos la falta de inversión en el sector salud, la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. La falta de medicamentos esenciales se ha convertido en una crisis de salud pública, lo que no ha sucedido en Dinamarca.

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el desabasto de medicamentos en México es una violación a los derechos humanos de los pacientes, ya que les impide acceder a tratamientos necesarios para su recuperación. Además, la falta de medicamentos también tiene un impacto negativo en la economía de las familias, ya que deben buscar tratamientos alternativos y más costosos, ese derecho a la salud no se viola en Dinamarca, ese estado lo reconoce, lo defiende y lo potencializa.

La situación de desabasto de medicamentos en México se ha agravado en los últimos años debido a la pandemia de COVID-19. La demanda de medicamentos esenciales ha aumentado significativamente, mientras que la producción y distribución de los mismos ha disminuido debido a las restricciones de movilidad y las interrupciones en la cadena de suministro. También hubo pandemia en Europa, inclusive con demasiados muertos, sin embargo; la crisis no se atendió de la misma manera que aquí.

El desabasto de medicamentos en México también se debe a la falta de regulación y supervisión en la producción y distribución de medicamentos genéricos. La venta de medicamentos falsificados y de baja calidad es un problema recurrente en el país, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes y agrava el problema de desabasto de medicamentos, lo que tampoco sucede en ese país.

Ante esta situación, el gobierno mexicano ha implementado medidas para resolver el problema de desabasto de medicamentos en el país. Una de las medidas más destacadas ha sido la creación de un sistema de compras consolidadas de medicamentos, que busca reducir los costos y aumentar la eficiencia en la adquisición de medicamentos por parte del sector salud, lo que no ha mejorado la situación, la ha empeorado.

Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, el problema de desabasto de medicamentos en México sigue siendo una preocupación constante para los pacientes y el personal de salud. Es necesario un mayor compromiso y una inversión adecuada en el sector salud para garantizar el acceso a medicamentos esenciales para todos los mexicanos, ahora sí, como lo hacen en Dinamarca.

El desabasto de medicamentos en México es una crisis de salud pública que requiere atención urgente. Es necesario que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales para todos los pacientes. Es importante fomentar la transparencia que no le gusta a este gobierno, y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos destinados al sector salud, para prevenir la corrupción y garantizar el uso efectivo de los recursos para el bienestar de la población. No obstante lo anterior, lo importante es no compararnos con Dinamarca, ni pretender ser Dinamarca.

Somos un país con diferencias substanciales, empezando por el tamaño del terrritorio, población y desde luego el tipo de gobierno. Lo importante no es ser igual o mejor que Dinamarca, lo importante radica en que todo el país tenga acceso a los servicios de salud, y desde luego que todo el mexicano que lo necesite pueda curarse con el medicamento que requiera y que su derecho humano a la salud, se encuentre protegido, defendido y potencializado por su gobierno, ese derecho humano del cual es titular por el simple hecho de existir.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

LSN