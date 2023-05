Día de las Madres: ¿Esta México preparado para una mujer Presidenta de la República?

“Mujeres Pilares de Mexico” fue el lema de una exitosa campaña del Partido Encuentro Social (PES) hace poco más de un lustro. Nos propusimos encontrar mujeres líderes que instalaran “Casas de Encuentro” en sus propios domicilios con el objetivo principal que la comunidad se volviera a reencontrar. Estas “Casas” además de ser un lugar de reecuentro vecinal y comunitario, tendrán actividades que irían desde micro proyectos productivos para apoyar con el gasto familiar; talleres de empoderamiento y liderazgo para las mujeres; regularización y apoyo para hacer tareas escolares para niños y jóvenes; y, desde luego un espacio que motivara la convivencia deportiva, recreativa y cultural, entre otras. Los resultados que tuvimos fueron sobresalientes: casi dos mil “Casas de Encuentro” y más de tres mil mujeres involucradas.

Una de los descubrimientos que más nos llamó la atención fue cuando se aplicó a las líderes del proyecto el TEST-VIA de Fortalezas de Carácter, una prueba psicológica donde se evalúan 6 Virtudes y 24 Fortalezas de Carácter. Los resultados nos volvieron a mostrar el ADN de las mujeres mexicanas. Entre las Virtudes las más altas fueron Honestidad y Amor; y entre las Fortalezas de Carácter los mejores resultados se obtuvieron en Generosidad, Gratitud y Trabajo en Equipo. De las líderes de este proyecto comunitario de “Casas de Encuentro” pudimos otra vez constatar que a pesar de los cambios en la sociedad con respecto a la actividad laboral y al rol tradicional de las mujeres y su participación económica sigue siendo las mamas, las mujeres, quienes hacen de una casa un hogar. Después de esta experiencia aleccionadora que se extinguió al perder el registro como Partido Político Nacional, nos dimos cuenta que nuestro lema era verdadero: las mujeres no solo son el verdadero pilar de la familia, también lo son de la comunidad, del colectivo, de la sociedad en su conjunto.

En mi caso, por mi formación familiar como cristiano evangélico, tuve una experiencia similar. Las mujeres en las congregaciones cristianas son las principales activistas y líderes. Al no limitarse el liderazgo a los hombres, aunque si luchando contra la cultura patriarcal latina, no es raro ver a mujeres llevando a cabo funciones de liderazgo religioso. Es el caso de mi mama, siempre la vi como una líder espiritual y no solo de su familia sino también de nuestra Iglesia. Me quedó grabada en el corazón las enseñanzas de mi madre desde pequeño, y no solo fueron sus palabras fueron sobretodo sus acciones. En una congregación tradicional cristiana los hombres predican pero las mujeres discípulas. Al final el trabajo discipulador, de enseñanza, de seguimiento es mucho pero mucho más importante para que exista una comunidad religiosa sólida.

En nuestra comunidad generalmente se encuentra mucho más congruencia en las mujeres que en los hombres es una constante que he visto toda mi vida. Será porque aprendieron de los textos Bíblicos de mejor manera: “la lengua de una madre se rige por la ley del amor”; o que “sus brazos es donde los hijos podemos desfallecer”; o que ellas “se levantan siempre para dar de comer a su familia”; o que “su amor y sus cuidados las hace la cabeza de la familia”; o que una “mujer siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor”; o que “merece alabanza la mujer que obedece a Dios” y que -como sostiene Salomón-, el rey sabio, “¡todo el mundo debe reconocer los frutos de su esfuerzo! ¡Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones!” Reconocer el trabajo silencioso de nuestras madres, de nuestras mujeres, como una muestra de aprecio de sus hijos, de sus esposos, pero sobretodo de la sociedad y del liderazgo religioso y secular es lo menos que deberíamos hacer, nos podría llevar a un nivel ético y moral distinto como país.

Ante la pregunta de si ¿Mexico está preparado para una mujer presidenta? O si, ¿en nuestra cultura machista y patriarcal la posibilidad de un liderazgo femenino es factible? O si, ¿se lograra vencer el mito electoral de que las mujeres no votan por mujeres? En mi caso la respuesta es sí, no tengo duda. México puede tener una Presidente mujer. Siempre asegurábamos en el PES que de nuestras filas saldría la primera mujer presidenta de México, nuestro proceso se interrumpió pero no nuestros objetivos. ¿Será el tiempo de las mujeres en México? Las políticas mexicanas formadas en las filas del PRI imitaban el modelo patriarcal. Nadie puede negar la inteligencia de muchas de ellas, o su formación o experiencia política, pero al final del día muchas de ellas actuaban con mentalidad varonil. Nuestra ilusión es que una mujer con su honestidad, con su congruencia y con un corazón de mujer pueda lograr la verdadera transformación de México.

Hoy esa posibilidad existe y vendría de la izquierda, como de la izquierda han salido 5 presidentas en Latinoamérica. De las 3 recientes, no queremos a un Cristina Fernandez de Kirchner en Argentina teniendo un nivel de vida muy alejada a las causas de izquierda. O de Dilma Rousseff, que a pesar de su gran inteligencia y compromiso sucumbió a la tentación del poder y terminó envuelta en una telaraña de corrupción y no pudo terminar su mandato. Nos quedamos con Michelle Bachelet de Chile, primer Ministra de Defensa de un país Latinoamericano y dos veces Presidenta que unió a toda la oposición y unió a Chile, durante su administración su país experimentó el mayor crecimiento económico de toda la región latinoamericana . Ni el neo populismo argentino, ni la Juanita brasileña, mejor la chilena que hizo historia no solo en su país sino también en la Naciones Unidas. Si México no está preparado como opinan algunos, la noticia es que debemos prepararnos y esperar que surja una Bachelet, y no una Cristina o una Dilma. No tengo duda que México necesita el corazón de las mujeres, y esta es su hora y este es su tiempo, ojalá no desaprovechen el llamado de la historia.

POR HUGO ERIC FLORES

@HUGOERICFLORES

