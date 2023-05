¡Triste noticia! Se va de 'Sale el Sol', Mónica Noguera

Mañana será el último día de Mónica Noguera en Sale el Sol. No habrá despedida debido a que los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión están intentando convencerla de que haga participaciones especiales en dicho matutino, al que se incorporó el año pasado. La conductora consentida de Imagen Televisión, y la mejor pagada ahí, a partir del lunes va a conducir junto con Francisco Zea el noticiario matutino de Canal 3 de televisión abierta. Desde hace tiempo ella quiere trabajar en el área de noticias y tras pedir la oportunidad a quien correspondió, la próxima semana inicia una nueva etapa en su carrera. Postdata. Voy a extrañarte y mucho, Mona. Lo bella que eres por fuera, lo he constatado, lo eres por dentro. Fue gozo invaluable trabajar contigo. En Telehit, donde eras la estrella, no se me hizo bregar a tu lado, sin embargo pasaron los años y en Imagen Televisión sí se me concedió.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS I

Ayer se cumplieron tres años de la muerte de don HÉCTOR MARTÍNEZ SERRANO, titular de Buenos Días (El Fonógrafo | 660 AM), programa que desde hace décadas es la compañía de miles y miles de oyentes.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS II

El Cocodrilo, el programa cultural que conduce Sergio Almazan y ha venido emitiéndose por MVS Radio (102.5 FM) los sábados, extiende sus transmisiones. Ahora también pasa los jueves de 10 a 11 de la noche.

¡QUÉ CAGADOTA!

La revista TVyNovelas publicó que Volver a Empezar, telenovela en la cual Karime Lozano y Chayanne trabajaron, se ubicaba en la década de los años 40. ¡FALSO! Volver a empezar no es de época. ¡ESTÚPIDOS!

NUEVO MIEMBRO

Me entero que Jean Duverger es quien va a ocupar el lugar del 'Burro' Van Rankin en Miembros al aire. El bailarín, coreógrafo, exTimbiriche, comentarista de deportes y conductor de Sale el Sol se suma al equipo que conforman Raúl Araiza, José Eduardo Derbez, Yordi Rosado (todavía) y Paul Stanley.

PRÓXIMAMENTE…

Pronto en Sale el Sol en la sección «Kaffiecito Cargado» entrevista con Titina Romay, actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Marta Sánchez fue abucheada por «inventarle» letra al himno nacional de España.

SERÁ INQUILINO DE 'LA CASA DE LOS SARNOSOS'

Tengo los pelos de la burra en la mano para informar que Paul Stanley es uno de los inquilinos de La Casa de los Sarnosos, el «reality show» que se estrena el domingo 4 de junio por Las Estrellas.

AVISOS PARROQUIALES

El lunes a las 2 de la tarde por Imagen Televisión arranca el telediario Imagen Noticias con Crystal Mendivil.

SERÉ BREVE I

Ya se está cocinando el «talk show« que va a reemplazar a Que Pase Laura.

SERÉ BREVE II

Entre los nombres que se barajan para suceder a Yordi Rosado en Miembros al aire están los de Facundo y Carlos Arenas.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Gracias por amarme como nadie más en el mundo me ama, MAMÁ.