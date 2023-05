Monterrey y América, los obligados aunque no quieran

Previo a que inicien los cuartos de final del Clausura 2023, ha sido terrible la manera en que algunos futbolistas no se comprometen con su club y afición. Algo realmente inexplicable cuando tienen todos los argumentos futbolísticos para sentirse favoritos.

Por eso, cuando escuchamos las frases del portero de Monterrey, Esteban Andrada, diciendo que no quiere la etiqueta de obligados a ganar el campeonato, porque así es cuando las cosas no salen, realmente te das cuenta de que prefieren navegar con la bandera de la tranquilidad.

En estos momentos, no habría una persona que le pudiera debatir a Andrada o cualquier otro futbolista de Monterrey, que son los favoritos para ganar el torneo, pero ellos mismos se quitan esa responsabilidad, porque saben que si no lo consiguen vendrán las críticas. Lo que no entienden es que si no salen campeones, de todos modos vendrán las críticas.

Igual pasa con América, en donde prefieren caminar sin compromiso, cuando es el otro gran favorito por lo hecho en fase regular. “Es que a los jugadores no nos gusta hablar de más, porque luego nos echamos a la gente encima”, es lo que fuera de grabadoras dicen los futbolistas, que no entienden que también se puede ganar en el partido psicológico. Sino que le pregunten a Nahuel Guzmán, porque puede ser un personaje no deseado, porque puede no caerle bien a muchas personas, pero si hay algo que no se le debe dejar de reconocer es que tiene esa personalidad con la que siempre será mejor que un equipo enfrente sus partidos y eliminatorias.

En Monterrey y América deben entender que, sin ser soberbios, necesitan proyectar esa imagen de favoritos, de hacerle sentir a su gente la confianza de que van por el campeonato.

En lo que se refiere a las series por los cuartos de final, da la impresión de que la más sencilla es la del América, pero eso sólo será realidad en la medida en que el equipo de Fernando Ortiz tenga el funcionamiento que se requiere para avanzar y no hacer el ridículo ante San Luis.

Monterrey debe pasar por encima de Santos, cuyo técnico Pablo Repetto está en cuartos sin haber ganado un partido (una derrota y un empate).

Toluca puede volver a una semifinal venciendo a unos Tigres que han tenido una de sus peores temporadas en años. En los últimos 12 partidos, este equipo sólo ha metido ocho goles, y así es imposible pensar en que puedan competir.

Finalmente, en el clásico tapatío se enfrentan dos técnicos sin experiencia en Liguilla, y será una serie para poner atención, además de lo que pase afuera de la cancha.

Se necesitará un verdadero operativo de seguridad, que funcione para evitar problemas.

Porque así como equipos como Monterrey y América deben tomar la responsabilidad, y no huir del hecho de que son favoritos, todos los involucrados tienen que tomar lo que les corresponde para evitar brotes de violencia.

Tanto en uno como en otro caso, la clave es hacer su trabajo, aceptar su responsabilidad.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN