El maldito Fan ID

Después de más de un año de que anunciaron la implementación del Fan ID para poder ingresar a los diferentes estadios de la Liga MX, finalmente será a partir del 20 de abril (para la jornada 16) obligatorio para todos los aficionados que quieran asistir a los inmuebles.

Hasta hace unas semanas, los reportes indicaban que cerca de 45 por ciento de los asistentes a los estadios de Primera División en nuestro país, habían realizado su registro, es decir, cerca de 800 mil registros, aunque claro que ese porcentaje y número puede no ser representativo, ya que no siempre asisten las mismas personas a los partidos.



Antes de que sea obligatorio el presentar este documento, le quedan un par de jornadas para continuar invitando a la gente a que realice el registro en la plataforma.



Si se cumple con el plazo de que el Fan ID sea obligatorio para la jornada 16, se habrá cambiado esa fecha en por lo menos cinco ocasiones desde que se pensó en implementarlo tras los lamentables hechos de violencia de marzo de 2021 en el estadio La Corregidora en el partido Querétaro vs Atlas, del Clausura 2022.



Ese cambio de fechas o anuncio de fechas como si se tratara de cualquier cosa, han generado confusión en todos los sentidos y sectores.



Este viernes arranca la jornada 14, misma que desde la Liga MX anunciaron como la fecha en la que exigirían el Fan ID para entrar a los estadios, pero al no llegar a las cantidades de gente registrada que tenían en consideración, lo anunciaron para la jornada 16, lo que también puede cambiar.



Aquello que se necesitaría para la jornada 14 lo dijeron en el marco del trabajo para la reapertura de La Corregidora. Bueno ahora ya han puesto una nueva fecha, pero no quiere decir que se vaya a cumplir.



Ya hemos visto lo complicado que ha sido convencer a la gente de que entregue sus datos, sobre todo en un país en el que la desconfianza por la manipulación justo de eso, de los datos de las personas, es mayúscula. La otra dificultad que han enfrentado es el tiempo que toma checar todos los Fan ID’s de las personas que llegan a los estadios, sobre todo si lo hacen sobre la hora o en una gran cantidad, dependiendo claro, el partido.



Sucedió en el juego de la Selección Nacional por la Nations League ante Jamaica. Durante los primeros momentos del acceso al Estadio Azteca, todo funcionó como lo tenían planeado, pero después, con la lluvia y miles de personas queriendo entrar una vez que el juego había comenzado, el sistema colapsó y tuvieron que dejar pasar a muchas personas sin revisarles si traían el documento requerido.



Por su puesto que ninguna medida en contra de la violencia en el futbol, y en general, sobra. Todo es bienvenido y nos tenemos que sumar a los esfuerzos para erradicar esas conductas en los estadios. Pero lo que no es posible, es que lleven más de un año prometiendo que en la siguiente jornada o dentro de dos fechas más ya va a ser obligatorio y no hayan podido cumplir con sus palabras.



Eso es lo que genera mucho ruido a un tema que de por sí es delicado para los señores directivos, porque abrieron La Corregidora y ya se han presentado broncas en el interior en dos partidos consecutivos; porque dijeron que no habría barras visitantes y se han pitorreado de ellos yendo a los estadios, incluso en las últimas finales; porque creen que con el Fan ID van a encontrar la gran solución a este fenómeno, cuando hay muchas más cosas que deben implementar como los arcos de detección de metal.



El Fan ID, el maldito Fan ID se ha convertido en el instrumento con el que nos han querido vender la idea de que se preocupan por la violencia en el futbol y que están trabajando, pero si implementarlo como lo vendieron les ha llevado más de un año y todavía no es seguro que arranque de manera obligatoria para la Jornada 16, qué podemos esperar de todo lo demás que se necesita hacer para darle a la afición una mejor experiencia en los estadios.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN