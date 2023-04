Edomex y Coahuila: triunfos cantados

Aunque parece que iniciaron hace un buen rato, apenas ayer arrancaron formalmente las campañas para las dos gubernaturas que se renovarán este año: Edomex y Coahuila.

Salvo que haya algo inesperado que modifique la constante trayectoria de las preferencias electorales –que no se han movido en meses-, un escándalo mayúsculo o un resbalón épico, a dos meses de las elecciones, la mesa parece puesta para que Morena gane en el Estado de México, y el PRI retenga Coahuila.

La encuesta de encuestas de Polls.Mx, trae a Delfina Gómez, de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Verde), 14 puntos arriba de la priista Alejandra del Moral: 47.7% a 33.2%.

¿Qué puede revertir tal diferencia, cuando la maquinaria de Morena luce aceitada, AMLO tiene en la exsecretaria de Educación a una de sus consentidas arropada por uno de sus más cercanos que funge como coordinador de campaña –Horacio Duarte-, el gobernador Del Mazo ha decidido dar un paso al costado y no involucrarse en la contienda, no habrá debates y la morenista se guardará de los medios de comunicación, no dará entrevistas –para no tropezar- y estará a ras de tierra, en mítines y actos de campaña?

Parece que nada. Salvo que suceda algo extraordinario, estaríamos ante un triunfo cantado y, probablemente, arrollador, que amenaza con sacudir internamente a la alianza Va por México. Del Moral ha dicho a sus cercanos que se siente sola, que el PAN mexiquense está “de brazos caídos” y que no hay apoyo desde el gobierno priista estatal. El ánimo decaído es inversamente proporcional al optimismo en el cuartel de Gómez.

Morena es una aplanadora; ha ganado 20 gubernaturas entre 2018 y 2022. Si sumamos las dos entidades –Morelos y San Luis Potosí- donde gobiernan partidos afines al gobierno federal, la 4T encabeza 22 estados. Si ganan por doble dígito en el Edomex, no solo luciría inevitable el triunfo en 2024, sino que haría agua la alianza PAN-PRI-PRD, porque la unión habría demostrado que fracasó.

Si en 2018, la 4T no tenía ninguna gubernatura, podría cerrar 2023 siendo gobierno en 23 estados. En el Edomex, una entidad donde nunca ha habido alternancia y tiene el mayor padrón electoral del país, se va dibujando un día de campo para el presidente y su candidata.

Coahuila se cuece aparte. Manolo Jiménez, de la alianza PAN-PRI-PRD va muy arriba, también. Polls.Mx le da 46% por encima del morenista Armando Guadiana (30%), cuyo mayor obstáculo es el dolido candidato del PT Ricardo Mejía (17%), quien al fragmentar la alianza le resta votos. Coahuila es caso aparte. El priismo allá aun permea, Jiménez (dos veces alcalde de Saltillo), está bien calificado y parece que camina sin sobresaltos. Jiménez tiene, según el modelo de Polls.Mx, 81% de probabilidades de ganar.

A dos meses de las elecciones, los resultados están cantados: Edomex para Morena, Coahuila para el PRI.

-Off the record

Los amarres que va construyendo el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, le abren la puerta a lo que se antojaba casi imposible, cuando se destapó para ser candidato a jefe de gobierno de la CDMX. El último botón de muestra: fue él quien, en acuerdo con los coordinadores del PAN, Jorge Romero, y del PRI, Rubén Moreira, fijó la posición de Va por México durante la elección de cuatro consejeros del INE. ¿Su aspiración tiene más viabilidad de la que algunos le daban?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

