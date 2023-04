EL BUENO

El mexicano Antonio Rojo Narcio participó en una práctica internacional de simulación lunar en Polonia. El joven estudiante de ingeniería aeronáutica fue entrenado en Alabama, EU.

LOS MALOS

Heather Barrón y Kareem Leiva fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato y tortura de Anthony Avalos, un niño de 10 años, hijo de Barrón. El menor fue castigado hasta que murió.

LO FEO

Comenzó el juicio en contra del cantante británico Ed Sheeran, quien está acusado de plagiar la canción "Let’s Get It On", de Marvin Gaye, que es parecida a "Thinking Out Loud", de Sheeran.

