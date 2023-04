Ni vacuna Patria ni litio

El mundo avanza y la capacidad de ejecución del gobierno de Andrés Manuel López Obrador va quedando cada vez más rebasada. Todo proyecto donde no se involucra el Ejército y que no es supervisado personalmente por el propio Presidente queda diluido, en el olvido o es ejecutado con gran mediocridad.

Ya vimos el fracaso de Gas Bienestar, una empresa que nunca despegó a pesar de ser la apuesta del Presidente para equilibrar el mercado de gas tras haber dicho que se abusaba del consumidor. Recientemente está concluyéndose un nuevo fracaso, el de la Vacuna Patria, que nunca fue lanzada, mientras en países como Estados Unidos y en estados como Nuevo León se daba por concluida la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Pero el nuevo fracaso en puerta podría ser la empresa LitioMx, que no termina de anunciar proyectos específicos ni acuerdos con empresas privadas a pesar de que ya pasó un año de que el Presidente declaró ese mineral como estratégico y como propiedad exclusiva de la nación. ¿Viene un nuevo fracaso, esta vez responsabilidad de Pablo Taddei, el director de esta empresa estatal? Esperemos que no, pero todo indica que sí.

¿Cuáles son las reservas probadas y efectivas de litio en México?; ¿cuál es su valor económico?; ¿cuál será la cadena de extracción y producción, y con cuántas empresas se podrá asociar LitioMx para producir litio viable y de explotación comercial?; ¿hay en puerta una fábrica de baterías? Nada de esto se ha especificado a pesar de decenas de declaraciones, decretos, y leyes que lo único que constituyen son espuma sobre el mineral.

El viernes el presidente de Chile Gabriel Boric nacionalizó el litio en su país. Es una catástrofe que eso haya ocurrido, pero lo hizo de una manera un poco más inteligente, al no estatizar 100 por ciento la producción existente del mineral y al permitir que empresas como Albemarle o SQM permanezcan como socios en las concesiones que actualmente están explotando. No será fácil la negociación para esas empresas, pero al menos no las expulsó totalmente del negocio.

Por falta de tiempo, AMLO priorizará sus proyectos de infraestructura sobre lo demás. Esto eleva la probabilidad de que LitioMx termine siendo una burbuja de jabón en medio de un jacuzzi.

OD CONSULTING

La firma de desarrollo organizacional OD Consulting Group, que encabeza Milton Rosario, anunció la adquisición de la empresa de reclutamiento Joseph Gamache, que cuenta con un modelo científico con inteligencia artificial, único en el mercado mexicano, que incrementa en 80 por ciento las probabilidades de éxito en las contrataciones, porque empata cultura organizacional con compatibilidad de ejecutivos que acceden al puesto. La meta es incrementar su cartera de clientes 40 por ciento y aprovechar el detonador del nearshoring.

