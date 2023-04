Pascua: esperanza, vacaciones, trabajo…

Mientras que los cristianos practicantes celebramos pascua, los días posteriores a la resurrección de Jesús que marcaron para siempre la historia de la humanidad, y que en la vida cotidiana se traduce para los creyentes en la esperanza de la resurrección, la actividad política continúa en México. En la cultura occidental no solo los cristianos celebramos estas fechas, también los judios celebran pascua para conmemoran con fiestas religiosas la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.

Pero en el mundo actual la semana posterior a la Semana Santa ha venido perdiendo su carácter religioso y significa vacaciones, habrá quien puede ir a la playa, otros a balnearios, otros se los toman como días de descanso y algunos para arreglar asuntos pendientes. Al final del día son vacaciones escolares antes de la recta final del año académico.

Lo que debería ser momentos de reflexión personal, familiar y social para algunos políticos no son vacaciones, se dedican a trabajar. No tengo duda que una de las grandes fortalezas del Presidente Andrés Manuel López Obrador es su intensidad en el trabajo. Mientras otros están descansando López Obrador está trabajando. En el pasado sexenio mientras la resurgida clase política priista disfrutaba de la mieles del poder, López Obrador con sus incansables recorridos se hacía dueño de las plazas públicas.

Vemos una gran actividad presidencial desde que ganó la elección en 2018. Esta semana inició con el sacrificio de Francisco Garduño. El chivo expiatorio de un sistema migratorio que no sirve desde hace décadas y que los gobiernos de todos los colores solo se dedicaron a administrar el problema. La crisis migratoria no solo es resultado de la política migratoria de Estados Unidos sino de una institución olvidada, que no fue prioridad de nadie a pesar de la larga tradición humanista en temas migratorios de México.

Las corcholatas también trabajando. Claudia Sheinbaum “la mejor discípula del maestro”, una de las pocas que le han podido seguir el paso, hace su Pascua con temas de seguridad buscando crear un cinturón de seguridad en la zona centro del país. Guste o no, la CDMX es de los pocos lugares del país donde todavía se puede vivir sin miedo. Sin duda, es y será bandera de la Jefa Claudia, quien, incluso, poniendo en riesgo su salud, que recuperó asombrosamente, no deja de trabajar siguiendo los pasos del “maestro.” Mientras tanto uno de los hermanos del “maestro”, el secretario de Gobernación, siguiendo también la intensidad a la que está acostumbrado empieza a cobrar fuerza en el sur-sureste del país, su terreno natural. Tras eventos masivos en Chiapas, el Secretario Adán por fin se acordó, posiblemente por su atareada agenda nacional, que su fortaleza está en esa región del país.

Deberían seguir este ejemplo todos los gobernadores “supuestamente” pertenecientes a la 4T. Por ejemplo, si la 4T no llegó a Morelos no solo se debe a la ineptitud y corrupción del oportunista de Cuauhtémoc Blanco, se debe, sobre todo, a que su gobierno no trabaja, empezando por el. No hay resultados en nada, dedicado a los negocios, a la fiesta y a la conquista de mujeres simplemente a Cuauhtémoc no le gusta trabajar. El gobierno de Morelos lleva cuatro años en vacaciones permanentes.

De manera increíble la oposición, los políticos “profesionales” no le han podido seguir el paso a la 4T. La frivolidad está pegada al hueso de la alicaída clase política del PRI y del PAN. Mientras flotan en una especie de limbo solo buscando cachar los votos del desgaste del gobierno, de los errores, no proponen nada, no se les ve en la plaza pública tratando de recuperar lo perdido. Se la pasan pescando lo que les cae, como seguramente estarán pescando en sus yates de lujo en algún lugar paradisiaco de los muchos de este hermoso país.

En el PES, seguimos avanzando con 16 partidos locales y construyendo otros 6. Esta semana tendremos asambleas constitutivas de partidos locales en los estados de Chihuahua y Oaxaca. No cejaremos en nuestros esfuerzos porque en la política, como en la vida, nos ha tocado navegar con los vientos en contra, pero ya vendrá el cambio de viento. Por algo tenemos valores, y no solo es la perseverancia sino la fe, la esperanza de poder construir una sociedad distinta, cambiar esta transtornación en la que vivimos por una verdadera transformación.

Quien quiera ganar la candidatura y la elección presidencial tendrá que trabajar muy fuerte. Con contadas excepciones de MC, la oposición anda de vacaciones. Mientras que la “corcholatas” andan trabajando tras los pasos de su maestro y buscando una señal: ¿acaso seré yo maestro? Habemos quienes nuestras creencias nos hacen trabajar en semana de vacaciones pero también nos hacen pensar que celebrar Pascua es celebrar la mayor victoria espiritual de todos los tiempos. Nuestra fe y esperanza de que México puede ser transformado nos hace trabajar aún en tiempos de vacaciones.

POR HUGO ERIC FLORES

@HUGOERICFLORES

