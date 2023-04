El tiempo es relativo

Hay muchos recursos importantes, que pueden cambiar o no, pero ninguno de ellos será más valioso que el tiempo. Es lo único que de cierta forma nos pertenece. Y al ser lo más preciado, no existe precio que alcance para pagarlo.

Entre más creces más rápido pasa el tiempo. Los niños para esperar su cumpleaños parecen aguardar una eternidad, y como adultos cada cumpleaños llega más rápido.

El tiempo parece ser el escapista número uno, que si no estás consciente, pasa como agua entre tus manos. Es la única forma en que podemos medir el paso de la vida, es una divisa que nos pertenece y que con libertad podemos invertirla en donde más nos guste hacerlo.

No hay una forma correcta de ver el tiempo. Es como si fuera la música que va llevando el ritmo y el tono de una película, esa película es tu vida. El tiempo no es igual para nadie.

Todos vivimos 24 horas cada día que marca el reloj, pero eso no significa que todos vivimos el mismo tiempo. Hay veces que un "para siempre" pasa lento, hay para quien ese "para siempre" fue sólo un suspiro.

Hay momentos que duran sólo un poco y perduran por el resto de los días en la memoria. Esos recuerdos que repasas una y otra vez, que revives, que los idealizas.

Lo que tu hiciste con el tiempo y lo que el tiempo hizo contigo, lo puedes ver como un aliado o un enorme enemigo. Quien malgasta el tiempo está siendo condenado.

Aunque ya sea parte del pasado, aunque ese momento fue tuyo, el pasado se apropia de él y se encarga de empolvarlo y distorsionarlo.

Dejar el pasado y apropiarte del presente. Lo mismo pasa con el futuro y estas prácticas de visualización son espejismos y oasis imaginarios dentro de un desierto, que ayudan cuando necesitas un refugio, pero no dejan de ser ideas y no fortalezas reales. Momentos no importantes que se vuelven trascendentes. Lo que es verdad es que lo único que nos pertenece es el eterno presente. Lo que estamos haciendo en este preciso momento.

Hay quienes nos piden “robar un minuto” y nos cambian el curso del día. Hay otros tantos que no piden permiso y simplemente llegan a robar un minuto, un pedazo de tu vida y de tu corazón.

Hay tiempos que parecen evaporarse. Hay noches preciosas destinadas a ser olvidadas. O inolvidables momentos que jamás se van a evaporar. Hay cosas, personas, lugares que ocupan mucho tiempo y parecen ser invisibles.

Cuando disfrutas el tiempo pasa rápido, y cuando es un reto el tiempo parece cambiar su velocidad, pasando lentamente delante de ti.

Nadie tiene ningún número de días garantizados. Pero al tiempo hay que tratarlo con mucho respeto. No perdona, y es una poderosa aplanadora que borra hasta el recuerdo de los más grandes y condena a morir. El tiempo pasa una vez y jamás vuelve a pasar.

El tiempo no es claro, nadie vive lo mismo dos veces, lo acentúan los sentimientos, estos momentos que marcan la vida. Y entonces sí, cambia la percepción del tiempo.

POR PAOLA ALBARRÁN

paolaalbarran1@gmail.com

IG: @paolaalbarran

MAAZ