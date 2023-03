El enojo de AMLO y la tragedia de los 39 en Juárez

Pocas veces como esta semana se le ha visto tan molesto al presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo: la muerte por asfixia de 39 migrantes en Ciudad Juárez. La tragedia que podría marcar un antes y un después en su sexenio.

No es para menos. La información que le proporcionaron luego de la desgracia fue parcial, provocó que el mandatario dijera una verdad a medias y, prácticamente, dejó caer la responsabilidad sobre las propias víctimas.

Esa postura lo hizo ver poco sensible y hasta displicente, porque generó una sensación colectiva de que se trataba de un asunto menor. Sin embargo, poco tardó en darse de frente con la cruda y tristísima realidad.

Un video difundido sobre los hechos puso al descubierto la actitud negligente y hasta asesina de los guardias de seguridad que se negaron a permitir la evacuación de la estación migratoria después de la conflagración.

Dejaron que los inmigrantes incendiaran colchones y los colocaran en los accesos, sin mover un dedo para abrir las puertas, provocando la acumulación de humo que terminó con la vida de 39 personas.

Eso no se lo dijeron al Presidente en un principio. Se había quedado sólo con una parte de la información que él mismo dio a conocer.

La molestia llegó cuando alguien (creen en Palacio Nacional que fue el gobierno de Maru Campos) filtró un video del siniestro.

Hasta ese momento le cayó el veinte a López Obrador quien, entre sorprendido y aterrado, cuestionó a varios funcionarios sobre la forma de operar en estaciones migratorias.

Preguntó sobre las razones por las que los “indocumentados” viven encerrados y en condiciones parecidas a las de una cárcel.

Y luego de ahogado el niño, ordenó una investigación exhaustiva al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño; a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; y al fiscal general, Alejandro Gertz.

La oposición hizo lo suyo: pidió la renuncia de Garduño, algo que AMLO no aceptó. El enojo presidencial no fue suficiente para hacer rodar la cabeza de su amigo. Y mucho menos para reconocer responsabilidad en esta que podría ser la peor tragedia de su sexenio. Ayer, dos días después del infortunio, se informó que hay seis órdenes de aprehensión: tres contra funcionarios del INM, dos sobre policías de seguridad privada y una más contra la persona que, supuestamente, inició el incendio. Pero más allá de eso, no se dio a conocer un castigo ejemplar. Altos funcionarios federales quedaron exentos, hasta el momento, de cualquier responsabilidad, mientras el prestigio del Estado mexicano quedó en entredicho.

Lo cierto es que las personas de la estación migratoria estaban bajo la custodia del gobierno federal y, por tanto, la administración de López Obrador es responsable de su muerte.

Con una ventaja de la morenista Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, arrancan el lunes las campañas por la gubernatura del Estado de México.

De acuerdo con las encuestas más recientes, entre ellas la de El Heraldo de México, la maestra lleva una delantera de dos dígitos sobre la priísta, quien, a pesar de contar con arraigo y estructura, no ha podido remontar la desventaja con la que inició el proceso electoral.

La UNAM reformó varios de sus ordenamientos para evitar plagios de tesis y garantizar honestidad en los procesos de titulación y acreditación de exámenes.

Durante la sesión del Consejo Universitario, que preside Enrique Graue, se aprobó también que se dejará sin efecto el título de quien incurra en faltas éticas graves. La decisión se dio después de la polémica que provocó el caso de la ministra Yasmín Esquivel.

