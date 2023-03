Reflexiones finales de la Fecha FIFA…

Al menos numéricamente, la Selección Mexicana cumplió con la encomienda, se ha clasificado a las semifinales de la CONCACAF Nations League, dejando en el camino más dudas, que certezas, y más allá de que venga comenzando el proceso de Diego Cocca, vicios que quizá nunca se vayan, y de una vez por todas, vayamos perdiendo la esperanza hoy más que nunca.

Contra Surinam, podemos establecer que la base juvenil y los que mejor están al día de hoy, quitando los casos de Edson Álvarez, Hirving Lozano y Guillermo Ochoa, participaron, pero dejaron serias dudas en el resultado, que fue apenas de 2-0, sino en el desempeño. Parece que el haber erradicado todos los torneos de Sudamérica ya está afectando a nivel competitivo. El fogueo internacional de los nuestros se ha reducido a cenizas. Pareciera como si México estuviera aletargado, jugando a un ritmo lento, cansino y sin un ápice de entrega de los protagonistas, que es lo mínimo que se le pide a quien porta la playera nacional.

Hasta Santiago Giménez, que es quien a mi punto de vista se encuentra en un mejor momento, falló un penal de modo inverosímil, quizá contagiándose un poco de lo mencionado anteriormente.

En el compromiso contra Jamaica, más de lo mismo. No sólo no se superó en el marcador al rival, sino que vimos lo que más nos aterraba. Que el ex entrenador del Atlas y Tigres, considere titulares a todos los que vienen de fracasar en Qatar y que llevan años formando parte de una generación de elementos fracasados. Ojo, no tengo ningún problema con dicha palabra, el detalle es que a la mayoría de estos ya se les escapó el tren, y aún así los siguen metiendo. Nos va mal en el Mundial. El premio, te quedas.

Raúl Jiménez lleva un año sin meter gol en Premier League, y, por si fuera poco, el mismo lapso con nuestro país. Desde aquella lesión en el cráneo su accionar dista mucho de ser el óptimo. Jorge Sánchez no se ha afianzado en Europa y, defensivamente, tampoco dio un buen partido. Diego Lainez lleva cuatro años sin jugar en Europa, vino a Tigres sin contribuir y lo llaman. Sebastián Córdova, el tipo más frío en la historia, es el fichaje más sobrevalorado de los de San Nicolás que recuerde en años. Hace tres jugadas por torneo y lo vitorean como si fuera Lucas Lobos. A Memo Ochoa, a ese sí no me lo toquen, se come aparte. A su edad sigue sacando muchos de gol, aunque claro, ya debe haber una renovación con Carlos Acevedo.

Queda la conclusión de que no, señores, va empezando el proceso, pero siguen los mismos jugadores con otro entrenador.

Misma fórmula, solo con otro ejecutante diferente del problema. No se ve por dónde… tristemente.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL