AMLO y la sucesión del General Cárdenas

El pasado sábado, el presidente López Obrador realizó un mitin en el zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Al igual que el General Lázaro Cárdenas, el mandatario federal está convencido en la necesidad de defender y fortalecer la soberanía energética, y al igual que en 1938, el pueblo de México volvió a gritar, “la patria no se vende, se ama y se defiende”.

De la misma manera que Lázaro Cárdenas expidió el decreto para expropiar el petróleo que explotaban las compañías extranjeras, el presidente López Obrador firmó un decreto para nacionalizar el litio mexicano. En su discurso de este sábado el Presidente mencionó que no subestima a sus adversarios, pero es optimista que en 2024 habrá continuidad de su proyecto, y quien resulte el abanderado continuará con la misma política en favor del pueblo. Los tres principales aspirantes de Morena a la presidencia, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, acompañaron al mandatario.

El Presidente guarda similitudes con el General Cárdenas no sólo en defensa de la soberanía energética, sino también en la sucesión presidencial, aunque con diferencias. En ese momento, las circunstancias hicieron que el general apoyara la continuidad de su proyecto con una opción moderada con Manuel Ávila Camacho y no la del General Francisco J. Múgica, con quien tenía una mayor cercanía ideológica. Sin embargo, actualmente la coyuntura es diferente y podría no repetir lo que hizo el general, ya que no

existe la misma presión de parte de las fuerzas opositoras a su gobierno.

De hecho, la semana anterior en Tabasco, el mandatario fue cuestionado sobre si podrían llegar personas de origen tabasqueño a la Presidencia. Respondió que creía que sí y que ahora es el momento del sureste. Al buen entendedor pocas palabras. Será el pueblo quien elija al que considere el mejor prospecto para continuar el proyecto de transformación y parece que se está decantando por Adán Augusto López.

Según la última encuesta de Massive Caller, publicada el jueves de la semana anterior, la preferencia del secretario de Gobernación volvió a subir 1.3 por ciento. Desde octubre cuando registraba 12 por ciento, se ha incrementado hasta llegar a 26.9 por ciento en la última medición. De continuar con la tendencia, es probable que supere a los otros aspirantes. Habrá que esperar los resultados de la primera encuesta del partido, pero el crecimiento que ha registrado el secretario de Gobernación hace pensar que faltan pocas semanas para supere a sus compañeros y sea él quien encabece la continuidad.

•••

El Presidente mencionó ayer (sábado) durante su discurso que “está asegurada la continuidad […] Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir”. Más allá de las diferencias entre los mismos morenistas y las corcholatas a quienes cada uno apoye, se debe poner por delante el proyecto de transformación. El Presidente no deja de darnos lecciones todos los días.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

LSN