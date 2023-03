El 18 de marzo, los Cárdenas y AMLO

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y la familia del general Lázaro Cárdenas del Río terminaron de “pintar su raya” del gobierno de López Obrador.

Se negaron a asistir a la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, donde el mandatario federal enarboló los logros del general y luego llenó de elogios a su administración.

La conmemoración fue inédita porque en los cuatro años de gobierno que lleva el lopezobradorismo no se había visto una movilización así para reconocer la decisión más importante del cardenismo.

La idea para movilizar a miles al Zócalo surgió como afrenta de López Obrador a las organizaciones civiles después de la segunda salida en grupos de miles a las ciudades de México y del exterior en defensa del INE, algo que desde su llegada al poder, el Presidente aseguraba que no ocurriría.

Apenas el lopezobradorismo acusó al ingeniero Cárdenas de unirse a la derecha por participar de manera intelectual en una plataforma de oposición relacionada con Movimiento Ciudadano, Mexicolectivo. Aunque Cárdenas sí estuvo cerca y participó en algunas mesas de trabajo, luego se desvinculó de la organización.

En el contexto también está la reciente renuncia de Lázaro Cárdenas, nieto del general, de la oficina de asesores de Palacio Nacional, sobre la que hay dos versiones; la primera asegura que se dio para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura de la Ciudad de México, y la segunda que se trata de una decisión después de la humillación de López Obrador al ingeniero, al reclamarle por estar en Mexicolectivo.

Sea cual sea la decisión o motivo de dejar el puesto, Lázaro Cárdenas tampoco estuvo ayer en la conmemoración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera. El ingeniero, además de no asistir al evento de López Obrador, “puso un dardo” de esos que incomodan al Presidente, al ser entrevistado la tarde de ayer de manera informal.

Al acudir al Monumento a la Revolución, como cada año, para llevar flores a los restos de su padre, el excandidato presidencial dijo que no veía la necesidad, ni él tenía el interés de asistir; de pronto metió el “agijonazo” a pregunta expresa, pues sin miramientos criticó los altos costos que está teniendo la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y consideró que su construcción puede no ser la solución total para la independencia energética, contrario a lo asegurado por AMLO durante la propia conmemoración.

De esta forma, en el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, los Cárdenas terminaron de “pintar su raya” con un evento que terminó teniendo tintes electorales rumbo a 2024, pues el presidente López Obrador terminó diciendo que cualquiera de las “corcholatas” dará continuidad a su proyecto político.



Uppercut: Apareció Ricardo Monreal en un evento de López Obrador —aunque no subió al templete— cuando medio mundo piensa que los “tambores de guerra” están peor, luego de que el Presidente le vetó a su comisionado al frente del INAI y a otra del PAN. Un “guiño” más para pensar justo lo contrario, que la jugada fue premeditada para favorecer al titular del Ejecutivo, pues la decisión desactiva al instituto. Con la salida del organismo de Francisco Acuña el último día de marzo y, en tanto no se hagan los nombramientos, no podrá haber sesiones para conocer el gasto de gobierno.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ