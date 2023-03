Gira por el Medio Oriente (parte final)

Después de un par de días de gran actividad en Baréin, y una breve parada en Kuwait, llegué a Doha en Qatar, un país ahora conocido por todos, tras el exitosísimo Mundial de futbol realizado hace algunos meses. Es sorprendente, desde la llegada al aeropuerto, lo majestuoso de esta nación.

El recorrido hacia el hotel con el alumbrado en las calles en forma de palmeras, además de la iluminación de los edificios, que son una vista inolvidable, la hospitalidad y amabilidad de las personas dejan huella, pero más cuando uno dice ser mexicano, nuestro país dejó un vestigio en este país, con los paisanos que asistieron lograron que Qatar se enamorara de México, y todos tienen anécdotas que contar de su experiencia.

Al salir el Tricolor del Mundial todo cambió, las calles y los lugares se apagaron, y ahora se vive con nostalgia el recuerdo del paso de nuestra cultura en este país de Medio Oriente.

INTENSIDAD. Mauricio Sulaimán tuvo una agenda muy completa durante su viaje a esta parte del mundo. (Créditos: Especial)

Fui recibido por Sheikh Fahad Al Thani, de la Familia Real, y quien es el primer pugilista profesional en la historia de Qatar; actualmente es el presidente de la Federación de Boxeo del país, quien se encargó de tener una agenda llena de actividades que hicieron esta visita más que exitosa.

Visité el Museo del Deporte 3-2-1. Construido como parte del estadio de futbol en Doha, es un espacio interactivo que, sin duda, es el más importante en todo el mundo; está diseñado en salas por diferentes categorías, donde se cuenta la historia del deporte de la humanidad, por regiones, por calendario y por disciplinas, culminando en el inicio de los Juegos Olímpicos modernos, con un recorrido impresionante de cada una de las ediciones del evento más importante del deporte que se realiza cada cuatro años.

Tiene, además, una gran cantidad de artículos originales que están expuestos detrás de vitrinas para conservarlos en perfecto estado. Es un lugar que se debe visitar sin falta. El CMB será parte de este museo al ser recordado, al exponerse nuestra historia y el cinturón verde y oro.

La siguiente reunión fue con el director del Centro de Alto Rendimiento Aspire. Instalaciones deportivas del más alto nivel para preparar a los atletas, quienes gozan de hospedaje, alimentación, estudios académicos y entrenamiento deportivo en diversas disciplinas. Es un complejo impresionante que cuenta con tecnología de punta e instructores de todo el mundo, en el que se buscan medallistas y campeones del futuro.

Se logró un acuerdo para buscar crecer el programa de boxeo e, inclusive, ser el centro oficial WBC para campamentos de boxeadores.

Visité el Comité Olímpico, donde tuve una serie de reuniones. También conocí al Sheikh Ali, quien fungirá como enlace con el CMB para dar seguimiento al plan de acción diseñado con distintos objetivos de mediano y largo plazo.

Asistí a las instalaciones, donde se concentran todos los medios de comunicación, es impresionante, es una ciudad por sí sola. Dimos un recorrido por los estudios de Bein y Bein Sports, jamás vi algo igual, estudios con escenografía maravillosa, tecnología híbrida, pantallas y cámaras para producción de programas todos los días. Ahí participé en algunas entrevistas, y finalmente tuve una reunión con el director de programación, quien tiene un gran interés en regresar el boxeo a sus pantallas.

Tuvimos una reunión con Massimiliano Montari, quien es director de Save the Dream, en Doha.

La parte que más disfruté fue el recorrido a los gimnasios de boxeo, desde clubes pequeños hasta uno en el que se respira el olor de gimnasio de box. Fahad ha inspirado a cientos de jóvenes a tomar la ruta de este gran deporte, y bajo su liderazgo, está creciendo de manera importante, no sólo en Qatar sino que en la zona del golfo.

Mi parada final fue Milán, donde me encontré con Salvatore Cherchi y su grupo de la promotora OPI Since 1982. Pude saludar a grandes amigos, como son sus hijos Christian y Allesandro; Silvio, Mario Sturla, y al ex campeón mundial WBC crucero, Giacobbe Fragomeni. Visité a la familia de Daniele Scardina, quien se encuentra en terapia intensiva por un coma inducido. Saludé a su madre y sus hermanos, quienes están acompañados por decenas de amigos esperando la recuperación de este guerrero del ring.

He regresado a México, tras un largo y cansado, pero exitoso viaje, y estoy listo para salir a Guadalajara para estar en la conferencia de prensa sobre el anuncio oficial de la pelea del ídolo mexicano, Saúl Canelo Álvarez, quien regresa a pelear el próximo 6 de mayo, tras 12 años de no pelear en su patria.

Ya fue anunciada la pelea esperada entre Gervonta Davis y Ryan García, a celebrarse el 22 de abril, en Las Vegas, y se espera que en cualquier momento la pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, quienes combatirán por los cuatro cinturones de peso completo.

RELEVANTE. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo convivió con jóvenes promesas en Qatar. (Créditos: Especial)

¿Sabías que...?

México es una nación de boxeo, y en la historia se han dado grandes combates en nuestro país. Chávez llenó el Azteca, el estadio de Monterrey y el de Puebla. Cancún fue sede de la única pelea de peso completo, cuando Samuel Peter noqueó a Oleg Maskaev, en la plaza de toros, y ahora es momento de El Canelo, quien seguramente abarrotará el Estadio Akron.

Anécdota de hoy

Los Sulaimán tenemos sangre árabe, pues don Elías nació en Líbano, y doña Wasila, en Siria. Los paisanos acostumbraban arreglar los matrimonios, y así se casaba la gente. Mi abuelita murió a los 41 años, y mi papá encontró el amor de su vida en una tamaulipeca. Al principio fue difícil para mi mamá por no ser paisana, pero mi abuelito, don Elías la recibió y la procuró toda la vida, inclusive, le enseñó a cocinar comida árabe. Yo siempre tuve la ilusión de casarme con una paisana, y el destino me llevó a conocer a mi esposa Christiane. Cuando nos hicimos novios, tuve un viaje a Ciudad Valles, y ahí le platiqué a mi abuelito de mi novia paisana, y le enseñé una foto. Inmediatamente se puso de pie y me dijo: “¡Majitos (mi hijito ) ya a casarse, pero ya!”. Le respondí que no podía ser así, que necesitaba tiempo, etcétera. “Hágame caso, la paloma vuela, ya métala a la jaula, porque si no la paloma vuela”. Lamentablemente no alcanzó el tiempo para que la conociera, pero finalmente vivimos en una jaula hermosa llamada hogar.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL