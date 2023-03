La incapacidad en Pumas va más allá de Rafael Puente

Por supuesto que cuando uno observa la pobreza de resultados (con todo y que están en puestos de repechaje), y sobre todo de avance en cuanto a funcionamiento colectivo de parte de los Pumas, lo primero que viene a la cabeza es la figura del entrenador.

Rafael Puente Jr. no era el personaje ideal para tomar al equipo universitario en la era post Andrés Lillini, y eso ha quedado de manifiesto. Este entrenador se acercó con la gente indicada, mostró su presentación en PowerPoint, y convenció a alguien para ser contratado. Esa parte de su labor la hizo bien, ya todo lo que ha venido después, en verdad que no es para un equipo como Pumas, pero ya comenzarán a caer las culpas sobre quienes también deben asumir su responsabilidad.

La incapacidad de la directiva universitaria ha quedado, todavía, en mayor evidencia que la de su entrenador. No solamente por contratar a quien no debían, sino porque, ahora, han entrado a un estúpido juego de ultimátums, o de ver si pierde dos partidos seguidos para correrlo. Y eso es no tener ni maldita idea de lo que se está haciendo, y se están llevando el mucho o poco prestigio que pudiera tener este club entre las patas.

Ya de por sí Pumas tendrá que sufrir de una transformación de estructura cuando vengan los cambios en el patronato, y hasta en rectoría, como para estar haciendo ridículos a nivel directivo, con un presidente que seguramente está más preocupado por saber qué hará cuando el doctor Enrique Graue deje su cargo.

Tienen arrastrando también la manera en que manejaron el caso de Dani Alves. Claro que no es su culpa lo que sucedió con el brasileño en Barcelona, pero sí la forma en que hicieron el manejo de crisis.

Hoy, la crisis de Pumas pasa más por el lado directivo, y aunque es cierto que lo más visible es la incapacidad para hacer a este equipo un contendiente sólido, por parte del cuerpo técnico contratado, los grandes responsables de esto son quienes tomaron la decisión de firmar, por seis meses, a Puente del Río y su grupo de trabajo.

Sin ser una de las plantillas más importantes del país, Pumas tiene los futbolistas para tener un mejor funcionamiento, o al menos uno más equilibrado. Pero sin quien dirija a este grupo, a ver si no terminan hartando a elementos como Juan Ignacio Dinenno o Eduardo Salvio, y los abandonan, o buscan la manera de salir del equipo.

Ahora que ha trascendido que Juan de Dios Ramírez Perales tomaría al equipo ante una posible salida de Puente, resulta más difícil comprender qué carajos pensaba esta directiva al contratar a su actual entrenador. Porque primero hacerlo, por solamente seis meses, no era una buena señal de confianza, después ante los resultados no se toma una decisión como debe ser, y ahora echarían mano de alguien que ya está en la institución.

Entonces por qué no lo hicieron antes. Porque si el argumento es que no tenían dinero, que El Tuca les salía muy caro, que si Jaime Lozano no les aceptó, de todo eso seguimos hablando de incapacidad de gestión. Para mucha gente, Ramírez Perales no tiene perfil de primer entrenador, pero ya estaba dentro de Pumas como técnico de la Sub 20. Entonces, por qué si ibas a probar con los personajes que hoy tienes ahí metidos, y que no van a levantar a este equipo, mejor ve con alguien que sea cercano a lo que representas.

Pumas está mal por donde se le vea, en lo directivo y en lo deportivo. La afición se ha vuelto a manifestar, y lo de Puente puede terminar mal porque no tenía bases sólidas desde un inicio. Mientras tanto, siguen arrastrando el nombre de un equipo que, aunque muchos ya no comparten el calificativo, sigue siendo uno de los más importantes del futbol mexicano, aunque por ahora, quienes lo dirigen no se comportan a la altura de esa historia.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ