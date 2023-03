Perfil ideal para presidente de la FMF

Pareciera que es un tema que ya no se debe abordar o que no pasa nada si se deja para finales de abril o mayo, cuando será la siguiente Asamblea de Dueños en la que se supone, se conocerá ya al sucesor de Yon de Luisa.

Sin embargo, una decisión como esta no es cualquier cosa y esperar para tomarla solamente genera dudas, incertidumbre y filtraciones, algo que ya les sucedió, por ejemplo, con la designación del nuevo técnico de la Selección Nacional, hasta que decidieron que sería Diego Cocca.

Todo el tiempo que piensen que puedan ganar se les irá en contra, ya que encontrar el perfil ideal para administrar el mayor de sus negocios no es tarea sencilla, y por más que tengan en mente o como una opción “salvavidas” a algún personaje que ya tengan dentro de uno de sus organigramas, siempre quedará desprotegido otro. Es decir, será como destapar un hoyo para tapar otro.

Encontrar opciones de ejecutivos capaces para tomar el cargo ya dentro del futbol no es difícil. Que llegue alguien de fuera cuesta un periodo de aceptación más que de adaptación, además de que hay que lidiar con dos tipos de perfiles: público y privado.

¿Cuál es mejor? No existe algún ejemplo actual todavía importante para medirlo. A lo largo de la historia, han tenido de todo al cargo de la Femexfut. Buenos administradores, grandes vendedores, ejecutivos bien preparados y gente de futbol.

Hoy por hoy, el puesto requiere una especialización. Requiere a alguien que entienda el futbol a partir del negocio que es, sin olvidar que los fracasos deportivos les generan ruido y dañan esa imagen que siempre vende.

Por eso es que no cualquiera puede llegar al cargo. Y no se trata de si es el amigo de… o si es alguien que sepa gestionar ambas cosas y que sepa gestionar la administración de la cual estará a cargo, ya que tiene que lidiar y reportar a los diferentes dueños, tener una buena relación con FIFA, ser figura de autoridad y generar respeto en Concacaf, debe dedicarse a esto de lleno y no esperar que a la primera de cambio se vaya.

Claro que hay gente que cubre el perfil, pero deben apresurar el trabajo y, sobre todo, dejar bien las bases de lo que será la nueva administración, que necesita un cambio no porque De Luisa lo hiciera mal, sino porque son tantos los que se quieren meter y son tantos los que generan ruido, porque algo no les parece, que cansan a cualquiera. Se entiende que cada dueño ve por lo suyo, pero eso nunca ha funcionado y, de seguir así, puede llegar el mejor de los ejecutivos, pero volverá a tronar, incluso tronaría aquel que para tener el puesto les diga que sí a todo, porque le va a llegar el día en que por decirle que sí a uno, otro propietario va a brincar y lo tronará.

Se acaba el tiempo, pareciera que mayo está muy lejos, pero no es algo que se decida en un día en que todos los involucrados se encierren en un cuarto. Es más, si lo tienen antes, que lo anuncien, con la transparencia debida, porque después vendrá el proceso de transición, y ese también puede ser doloroso.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

