Hace dos semanas escribí sobre las dudas protocolarias que me despertaron los videos de Martha Debayle sobre la etiqueta en la mesa. El resultado de aquella columna es que el correo de su doctor de cabecera, o sea yo, está lleno de preguntas similares, pero sobre las reglas de etiqueta en el vestir masculino, una tendencia en las redes esta semana. Las preguntas se refieren a una gran variedad de asuntos, que van de esas chamarras bolsudas de los colaboradores de La Jornada, los únicos capaces de encontrarlas en el mercado después de 1987 (compartan el secreto, canijos), a los pantalones marca paquete de Gatell, a los zapatos Flexis de Noroña. La buena noticia es que en este ámbito sí que tengo certezas. Intentaré responder algunas dudas de mis lectores.

Me pregunta Camilo Cisneros, profesor de la Ciencias Políticas de la UNAM: “Doctor, ¿es aceptable el uso de guayabera con pants? En caso de que así sea, ¿puedo usar mis botines jarochos?” Muy buenas preguntas, Camilo. La respuesta a la primera es un rotundo sí, pero, como pasa con todo en la moda, según el cómo y el cuándo. En una boda, me temo, los pants quedan descartados, incluso en una de Ciencias Políticas. En cambio, no titubee en llevar esa combinación al desayuno de fin de semana en Coyoacán o Perisur, o a un mitin de Adán Augusto. Mi recomendación es evitar que los pants lleven estampados demasiado barrocos, que distraen la atención de los bordados de nuestros artesanos. En cuanto a los botines: presúmalos, por supuesto. Lo que me lleva a una última sugerencia: simplemente, evite los pants que tienen resorte abajo. Deforman la piel de la bota de una manera muy poco lucidora.

Inquiere Bryan Brambila, de Metepec: “Doctor, ¿es correcto abotonarse todos los botones del saco? Creía que no, pero he visto que nuestro presidente lo hace”. Apreciable Bryan, tengo que responder con una negativa. Incluso a un hombre con la planta, con la donosura, con ese je ne sais quoi de realeza británica a la tabasqueña que tiene nuestro líder, la doble o, en su caso, triple abotonadura lo hace ver mal. Fíjese en las fotos: piensas que el Titular del Ejecutivo, Lord López, va a tocar la puerta de tu casa para tratar de meterte a una secta. Ni hablar: incluso el segundo presidente más popular del mundo es perfectible.

La última pregunta tiene que ver también con la 4T: “¿Quién es el referente de la moda en la Transformación de la Vida pública?”, lanza Bridget Corcuera, de Atlixco. Pregunta difícil. Con el permiso del vizconde de Ebrard et Casaubón, voy Mario Delgado. Nadie lleva esos chalecos morado-Morena como él. Hay que estar muy fit. Además, son a la vez elegantes y prácticos: ese corte ajustado ayuda a moverse en espacios reducidos, como un SaniRent. Punto para él.

Sigan al doctor Patán para un look a la altura del país.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@juliopatan09

MAAZ