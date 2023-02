Se llama Delfina y se apellida Gómez

En aquel entonces Texcoco, era la provincia y en ese asentamiento antiguo nació Delfina Gómez Álvarez. De modestos orígenes, la hija de José Guadalupe Gómez Pérez y Catarina Álvarez Maldonado, abrazó desde su juventud la vocación por la docencia y en las aulas de la escuela primaria “Lic. Benito Juárez”, enseñó a leer y cultivó a varias generaciones de niñas y de niños texcocanos.

Fueron diversas circunstancias las que encaminaron a la maestra Delfina Gómez a la participación política. En el año 2012 ejerció su primer cargo de elección popular como Presidenta Municipal de Texcoco, después, en 2015 fue electa Diputada Federal por mayoría, y en el año 2018 llegó a la Cámara de Senadores con el respaldo de millones de electores del Estado de México.

En Febrero del año 2021 el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la designó Secretaria de Educación Pública, ha sido la primera mujer en ocupar ese cargo. En el año 2017 se convirtió en la primera abanderada de MORENA al gobierno del Estado de México; derrotó al PRI, pero una serie de maniobras permitió al Revolucionario Institucional, hacerse del gobierno mexiquense un sexenio más.

Hoy la maestra tiene nuevamente enfrente el reto de hacer realidad la cuarta transformación en el Estado de México. En estos días de precampaña se avanza en la organización, se acude al encuentro con la militancia que en pocos días conformará un ejército electoral que movilizará conciencias. Una tarea titánica que se realiza con pasión y compromiso.

Sin propuestas ni credibilidad, no será novedad que los estrategas del PRIPANISMO, se empeñen en intensificar una guerra sucia contra la maestra Delfina, está marcado en su manual de trampas y triquiñuelas con color fluorescente; amparados en una frase del escritor inglés Francis Bacon: “Calumnia con audacia, siempre quedará algo”, o esa vieja máxima que dice: “La calumnia cuando no mancha, tizna”. Salpicaran suciedad, como un ventilador que esparce porquería. Recurrirán a las prácticas y vicios de siempre; lucrarán con la necesidad de la gente y comprarán votos.

Tratarán de intimidar, lo hicieron hace seis años cuando arrojaron sangre, cabezas de cerdo en las casillas que el priismo asumió perdidas; además ejercieron violencia física contra activistas de MORENA. El órgano electoral local, que hace poco regaló sin ningún rubor vehículos de lujo, valuadas en 800 000 pesos cada una, a la mayoría de los Consejeros del IEEM está listo para defender nuevamente los intereses del PRI mexiquense y sus aliados.

Lo que la llevará a ganar la gubernatura es su cercanía con el pueblo, por su autenticidad y sencillez. Delfina Gómez, proviene del pueblo, es un personaje ajeno a los rituales y costumbres de la clase política mexiquense, tan proclive a la arrogancia, fantochería y frivolidad. Delfina Gómez, es una mujer que se ha preparado profesional y políticamente para ganar las elecciones del próximo 4 de junio y derrotar al régimen PRIISTA mexiquense, que viejo, decrépito y decadente estaría cercano a cumplir un siglo al frente del poder público en el Estado de México.

No hay PRI que dure 100 años ni pueblo que pueda soportarlo. La percepción social es que Delfina Gómez va a ganar y que no podrán robarle la elección con otra operación de estado como ocurrió en 2017. La maestra sintetiza la esperanza del cambio, encabeza todas las encuestas, pero no se confía.

El PRI y sus aliados, no ganarán, pero aun así ya se repartieron el presupuesto estatal al que solo conciben como un cuantioso botín; un promiscuo reparto de acciones bursátiles disfrazado de la eufemística figura de “Gobiernos de coalición”: al PRI el 63 %, al PAN el 25%, al PRD el 8 % y a Nueva Alianza el 4 %. Sin embargo, hoy el PRI es el partido mas rechazado por el electorado en todo el país; una derrota en el Estado de México lo convertiría en un partido marginal, un mero apéndice del PAN.

En tierras mexiquenses impera la injusticia, la impunidad, la corrupción y los feminicidios. Tan solo un hecho sintetiza la indolencia de la autoridad estatal; hace unas semanas atropellaron a un humilde vendedor de tamales, le arrancaron la vida y en tan solo unas horas el ministerio público dejó en libertad al responsable.

Tuvo que salir en defensa de la victima el Presidente López Obrador para que se hiciera justicia. Si no se hubiese denunciado en “la mañanera” esa muerte sería un número más en la normalizada estadística de lo impune que impera en la entidad.

Vientos de cambio y esperanza se esparcen en todo el territorio mexiquense. Por eso, con la maestra Delfina hasta la victoria siempre.

POR RACIEL PÉREZ CRUZ

COLABORADOR

LSN