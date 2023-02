Cárdenas tira la piedra y esconde la mano

Le atribuyen conceptos sobre las mujeres que generaron reclamos a Mexicolectivo y de los cuales tampoco asume responsabilidad / Chamaquean a Mejía en Coahuila / Morena se enreda en la CDMX

Más allá de las razones que tuvo para retirarse de última hora, fue Cuauhtémoc Cárdenas uno de los principales arquitectos del movimiento Mexicolectivo y de su documento base Punto de Partida. La mayoría de los conceptos que se vertieron son de su autoría; incluso, fue quien pidió que se mencionara como problemas de las mujeres mexicanas el tema de las infancias transexuales, la maternidad infantil, la trata y la práctica de vientres alquilados.

Y este planteamiento, que no ocupa mucho espacio en el documento de presentación, generó airados reclamos de mujeres activistas y feministas, hecho que motivó una disculpa pública de los promotores del movimiento.

La senadora Patricia Mercado, quien ocupó el lugar de Cárdenas de último momento, les dio la razón por no advertirlo a tiempo y, además de ofrecerles una disculpa, anunció que la “desafortunada referencia” sería retirada de la plataforma. Nunca dijo que se incluyó como una idea de Cárdenas, quien es (o era) uno de los principales baluartes de la izquierda en México que se supondría defiende ciertas “causas” y “libertades”.

Todo esto me lo platicó uno de los personajes que participó en las reuniones para organizar la conceptualización, desarrollo y lanzamiento de Mexicolectivo, quien no sólo se dijo desconcertado sino muy decepcionado del hijo del general Cárdenas. Aunque tampoco podían esperar mucho, porque así como los dejó plantados con todo y que se reunió con ellos tres días antes del lanzamiento, no asumió tampoco ““ninguna responsabilidad por el contenido del documento Punto de Partida.

Lanzó la piedra y escondió la mano. Por todos lados los dejó colgados e hizo que naciera muerto un proyecto político que prometía convertirse en una tercera vía frente a la 4T y la menguada alianza opositora, conformada por PRI, PAN y PRD.

SE CHAMAQUEAN A MEJÍA. Muy mal la está pasando Ricardo Mejía en su “campaña” por la gubernatura de Coahuila. Durante dos de sus eventos fue sorprendido por espontáneos que subieron al templete para hacerle airados reclamos. “Conozco tu trabajo y es decepcionante”, le dijo en su cara alguien que en un principio pensó tenía el micrófono para apoyarlo. No se sabe quién lo puso en la lista de oradores, como ocurrió con un segundo evento en donde otro orador dijo a micrófono abierto: “Fuera los corruptos de Coahuila, fuera Ricardo”. Mejía acusó del montaje al gobernador Miguel Riquelme, al morenista Armando Guadiana y al priísta Manolo Jiménez. Culpó a todos y nadie, lo que quiere decir que no supo ni por dónde le llegaron los golpes. Lo cierto es que él y su equipo de campaña están pecando de novatos.

ENREDO EN MORENA. La dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, anda con el Jesús en la boca. No sabe cómo desenmarañar el problemón que está provocando el proceso para elegir candidato o candidata al gobierno de la CDMX.

Existe un acuerdo inicial para que sea una mujer; sin embargo, eso significaba que tendría que ser un hombre el candidato presidencial, como ocurrió en 2018 con López Obrador y Sheinbaum al gobierno de la capital. Morena y AMLO fijaron aquellas reglas, pero ahora deben modificarlas si quieren que Claudia aspire a la silla del águila y otra mujer (Clara Brugada, Ariadna Montiel o Rosa Icela Rodríguez) al gobierno de la ciudad. Más aún: tendrían qué definir qué papel jugarán dos de los prospectos más visibles en esta coyuntura política: Martí Batres y Omar García Harfuch. Escenarios: que Batres se quede como interino si su jefa resulta candidata presidencial, mientras que el jefe de la policía podría aspirar a la Secretaría de Seguridad federal si Claudia logra ponerse la banda tricolor en las elecciones del 2024.

