El “Rey de la Limpieza”

El llamado Rey de la Limpieza, José Juan Reyes Domínguez, no deja de perseguir contratos pagados con dinero del pueblo, a pesar de que las empresas con las que se le relaciona han sido denunciadas por incumplir obligaciones fiscales y obrero-patronales. Tres de las cuatro propuestas recibidas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) están integradas por firmas de las que se encontraría detrás Reyes Domínguez. En el sector se afirma que Tecnolimpieza Delta; Grupo Puliza Servicios Empresariales, en participación conjunta con Comercializadora Morelos y Servicio Nanolimpieza; además de Joad Limpieza y Servicios, son parte de la red conformada por este personaje para simular competencia.

Y bueno, se vuelve a registrar el escalonamiento de precios en este concurso, pues sus cotizaciones tienen diferencias de algunos miles de pesos. Por ejemplo, Joad Limpieza y Servicios y Grupo Puliza compiten por 40 partidas presupuestales con costos de 10 mil 800 a 16 mil pesos y de 10 mil 700 a 12 mil 600 pesos, respectivamente; mientras que Tecnolimpieza Delta únicamente estimó la partida dos con nueve mil 700 pesos, como costo unitario por elemento mensual.

Ante ello, resalta que desde el año pasado, cuando se declaró ganadora a Joad Limpieza y Servicios, se puso lupa sobre diversos funcionarios, entre ellos el secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo.

A la fecha, el procedimiento IA-11-B00-011B000001-N-90-2023 ha sido cuestionado porque las autoridades de la institución, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, no se alinearon al Contrato Marco generado por Hacienda y la Función Pública.

Otro aspecto a seguir es que no hubo Junta de Aclaraciones, y los requisitos del concurso limitarían la libre competencia, debido a que se habrían incluido algunos no aplicables al servicio de limpieza, amén que antes de la entrega de propuestas se eliminó la acreditación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) en el que ya no están Servicios Inmobiliarios Iroa, Cleanium o Limpieza Jored, todas supuestamente vinculadas a Reyes Domínguez.

LA RUTA DEL DINERO

