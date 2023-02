Decisiones fuera de tiempo en el futbol mexicano

Por más que la salida de Yon de Luisa de la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol se haya tratado de una decisión personal ante el hartazgo y desgaste de la relación con algunos propietarios, resulta un ejemplo más de la poca profundidad en el análisis de los propietarios de los equipos, al momento de tomar decisiones como la de respaldar a este personaje para que siguiera en el cargo.

Pero no solamente eso, sino que, además, trabajó e hizo el plan de reestructura de la Femexfut, mismo que están ejecutando, pero del que habría quedado relegado en la toma de decisiones, luego de ser del mismo, quien realizó las invitaciones y gestionó para la conformación del nuevo Comité de Selecciones Nacionales.

La duda es: si ya no se iba a tomar en cuenta y había quien solamente lo quería para que se hiciera cargo de la organización del Mundial 2026, ¿por qué no hacer el movimiento desde antes de presentar el nuevo plan de trabajo deportivo de la Femexfut? Elementos para pensar en que no siguiera en el cargo tenían de sobra, desde los deportivos hasta la necesidad, si es que hay dueños que así lo ven, de refrescar el puesto.

¿Por qué no hacer ese movimiento de manera más orgánica y no dar pie a las grillas internas, a las malas interpretaciones que culminaron en hartazgo?

Yon de Luisa seguirá en el trabajo rumbo a la Copa del Mundo, pero seguramente con el menor contacto posible con la mayoría de los dueños, ya que pese a ser un ejecutivo que debía entregar cuentas a ellos, ya no quiere ese trato tan directo que debía tener como presidente de la Femexfut. Y tiene razón.

Si ya no está tranquilo en el puesto, y si los roces con alguno de estos personajes han ido más allá de lo normal en una relación laboral, lo más sano es irse.

Lo malo, insisto, es que de nueva cuenta dan la impresión de que apoyan por un lado, y por el otro, o no entienden o no quieren entender las necesidades que un puesto como el de presidente de la federación tiene para poder operar de buena manera y dar resultados.

Que Yon es parte de los últimos grandes fracasos, lo es, y por ello, debieron pensar en si seguía o no después de lo ocurrido en Qatar, porque también cumplió con metas económicas que al final de cuentas resultan para muchos, más importantes que las deportivas.

De nueva cuenta, las formas dentro de este organismo y las decisiones que se toman en el mismo dejan paso a la especulación. Nos han dicho que habrá un cambio rumbo a la transparencia, pero ahora sucede esto, y no queda muy claro el por qué no se tomó una decisión antes de presentar el proyecto con el que van a trabajar. Lo peor, es que en mayo tendría que venir una verdadera profundidad de cambio con la nueva cabeza en la FMF, pero dejan la impresión de que quien llegue, solamente lo hará para ejecutar y revisar que se haga bien lo que ya se aprobó, y que tendrá poco margen de acción.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN