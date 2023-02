México hace enojar a EU

México hace enojar a Estados Unidos y tensa las relaciones bilaterales con Washington tras recibir en Campeche a Miguel Díaz-Canel, dictador en Cuba.

López Obrador se mostró fajador y contrario a su supuesto discurso de no intervenir en las políticas de otros países, lanzó un mensaje a Joe Biden para que levante el supuesto “injusto e inhumano” bloqueo económico contra la Isla.

Que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se haya apresurado a salir a intentar desmentir lo innegable es porque de inmediato dieron acuse de recibo en la embajada de Estados Unidos en nuestro país, el embajador Ken Salazar de inmediato buscó, el mismo sábado, a Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cuestionar las polémicas declaraciones del Presidente de nuestro país. La petición mexicana tomó por sorpresa a Biden en medio de una crisis de seguridad nacional por el sobrevuelo y derribo de objetos no identificados, se espera que en las próximas horas el Presidente se pronuncie al respecto.

***

Falla asamblea de Morena. Una prueba más de que Morena sigue en riesgo de perder el gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral de 2024 es la fallida asamblea organizada para promover la revocación del mandato del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Los videos y fotografías mostraron que no acudieron ni siquiera 10 personas. De paso quedó evidenciado que el liderazgo de Sebastián Ramírez, presidente del partido en la capital, nomás no levanta. Para remover al funcionario se requiere al menos 10% del padrón electoral para iniciar una consulta sobre la continuidad del gobierno panista en esta demarcación, pero pues los morenos no juntaron ni a sus familiares. La estrategia que Morena ha puesto en marcha en los últimos días en algunas demarcaciones se basa en promover la destitución de alcaldes incómodos y de oposición y este domingo era el turno de poner a prueba que la mayoría está en desacuerdo con el gobierno panista en Miguel Hidalgo.

•••

UPPERCUT: Alejandra del Moral, aspirante priista al gobierno del Estado de México, y su equipo no sólo fueron a meterse a la cueva del lobo (Texcoco) para cerrar su precampaña, sino que operaron de manera contundente para intentar inhibir con mentiras de que el evento de cierre de campaña de Delfina Gómez, en el mismo municipio, se había cancelado. Sin embargo, el priismo necesitará más que un call center contratado con recursos provenientes de quién sabe dónde para frenar a la maestra, quien a pesar de su historia de corrupción, mantiene amplia ventaja de más de dos dígitos frente a Del Moral.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL