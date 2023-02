Por verse arrugada, como perrito shar pei, ¡Roxanna Castellanos se levantó en armas!

En la historia de Cuéntamelo YA ninguna conductora había hecho el «pun» que en días pasados Roxanna Castellanos hizo por, ella decía, verse arrugada como perro shar pei. La conductora puso de cabeza el foro ¡y furiosa le gritaba a los encargados de iluminación! "Me veo arrugadísima ¡y eso es por culpa de ustedes que no hacen bien su trabajo!", berreaba. La situación fue bochornosa y mostró su lado más perturbado y grosero.

¡QUÉ CAGADOTA!

Considero una TRAGEDIA que Milenio (medio de comunicación) escriba tragedia ¡con 'j'! ¡IMBÉCILES!

A VER SI NO CHAFEA COMO CONDUCTORA

Me entero que Alejandra Espinoza acompañará a Adal Ramones en la conducción de Mi famoso y yo, el programa infantil que Televisa estrenará próximamente. ¿Tendrá las tablas para conducir un programa dominical en horario estelar? Ojalá su desempeño ahí no chafeé como su telenovela Corazón Guerrero ¡que no vio nadie!

LO QUE HAY QUE HACER PARA TRAGAR

Antes que nadie le informó que el programa Mi Famoso y yo tendrá como capitanes de equipo a LAURA LEÓN, Diego Schoening, Cecilia Galliano, Edwin Luna, Lambda García y Mariana Echeverría.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El programa Dicen que por las noches, que no es lo interesante que era desde que el maestro Pavel Granados lo dejó, está cumpliendo su segundo aniversario. Dicen que por las noches se trasmite los martes a las 22 h por La B Grande de México (1220 AM).

SACARÁ SUS MEJORES CHISTES Y RECETAS

El comediante Tony Balardi ya se encuentra en Colombia grabando Top Chef, el programa de cocina que transite Telemundo y cuya primera temporada se emitió el año pasado. En mi columna anterior le informé que la media hermana de Thalía, Arturo Peniche, Gabriela Spanic y Sara Corrales también son participantes. Y a esos nombres agrego los siguientes: Regina Orozco, Serrath, Jesús Moré y Johnny Lozada.

SERÉ BREVE

El conductor de Sale el Sol le quedó mal a su compañero que organiza la tanda ($2000 a la quincena).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La película mexicana Noche de Fuego está nominada en los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. La entrega de Premios Goya 2023 sucederá mañana en Sevilla.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA II

El empresario español Amancio Ortega, propietario de Inditex (dueña de las marcas Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home) ha donado 3 millones de euros y 500,000 abrigos en apoyo a damnificados de los terremotos de Turquía y Siria.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA III

Ha fallecido este día a los 91 años el cineasta español CARLOS SAURA, fundamental en la historia del cine de España. Murió en su domicilio y rodeado de sus seres queridos. El día de mañana recibiría en la entrega de Premios Goya el Goya de Honor 2023, galardón que con su muerte se torna póstumo.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.