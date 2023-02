García Luna: unir las piezas

No podemos afirmar que Genaro García Luna trabajaba -como ha acusado más de una decena de testigos- para el cártel de Sinaloa y protegía a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero hay hechos irrefutables que apuntan en esa dirección. Nadie con un poco de mesura metería las manos al fuego a estas alturas por el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Quien ose hacerlo, podría terminar chamuscado.

Es innegable que García Luna es millonario. Aunque es cierto que el juicio en su contra en Nueva York, nada tiene que ver con su fortuna, es difícil justificar el crecimiento vertiginoso de su patrimonio. La versión oficial que da el exsecretario es que su bonanza llegó cuando dejó de ser funcionario público (finales de 2012). ¿Es creíble?

Es, por decir lo menos, extraño, que todos los testigos que hasta ahora han hablado en el juicio decidieran mentir en el mismo sentido, como acusan los defensores de García Luna. Raro, porque el abanico de personas que han declarado es muy diverso. No hablamos solo de narcotraficantes confesos y sentenciados –cuya palabra podría estar en tela de juicio-, sino de agentes de la DEA, un exembajador de EU en México, políticos mexicanos, expolicías federales… ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, un agente de la DEA en activo para incurrir en falsedad de declaración, acto duramente penado por la justicia estadounidense? ¿Por qué mentiría bajo protesta de decir verdad?

Es irrefutable que, durante el gobierno de Calderón el cártel menos golpeado fue el de Sinaloa, aunque ese mismo grupo criminal fue el que más muertes violentas provocó. De acuerdo con Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación de 2011 a 2012, seis de cada diez muertos en la “guerra” encabezada por el expresidente fueron responsabilidad del cártel que lideraba ‘El Chapo’. ¿Por qué si ese grupo criminal era el más sangriento no se detuvo, en los seis años de gobierno, a Guzmán?

‘El Chapo’ escapó de la cárcel en el gobierno de Vicente Fox y no fue recapturado sino hasta el sexenio de Peña Nieto (dos veces, de hecho, pues volvió a escapar de prisión). ¿García Luna no pudo detenerlo en seis años? ¿O no quiso?

Un par de meses antes de concluir el sexenio de Calderón, se le preguntó a Poiré sobre si aún buscaban al líder del cártel de Sinaloa.

–¿Saben si está en México?, le preguntó un reportero.

–Compañero, si supiéramos dónde estaría (sic) pues habría sido detenido, ¿no?, respondió.

Por aquellos años, la revista Forbes calculaba la fortuna del ‘Chapo’ en mil 140 millones de dólares.

A la par, el entonces presidente Calderón justificaba las causas de la violencia que se desbordaba. En agosto de 2010, su gobierno dijo que 80% de los asesinatos se debían a pugnas entre grupos criminales. “Se matan entre ellos”, se repetía, para tratar de explicar el vertiginoso incremento de los homicidios dolosos que, durante su sexenio, concluyeron en 150% más que los registrados en 2006, cuando llegó al poder.

¿Recibió sobornos millonarios García Luna? No lo sabemos. ¿Qué sí sabemos? Que es millonario, que nunca detuvo al ‘Chapo’, y que el cártel de Sinaloa fue el menos golpeado pero el que más muertes provocó. Hay que unir las piezas del rompecabezas.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

LSN