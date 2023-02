Los “sueños guajiros” y demagogia de Mikel Arriola

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, piensa que sigue en un cargo público, o en campaña por la gubernatura de la Ciudad de México. De otra forma, no sería posible explicar dos de las medidas que anunció como parte de la reestructura para mejorar al futbol mexicano, después del ridículo que hizo la Selección Nacional en Qatar 2022.

En la conferencia que ofreció junto a Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, para revelar los cambios a realizar en busca de mejorar la calidad del futbol mexicano, y que esto se reflejará en el equipo nacional, quedó muy clara la diferencia de quién puso algunas ideas en la mesa y quién otras.

Mientras cosas como fortalecer la competencia local, eliminando el repechaje, y retomando el ascenso y descenso, fomentar la exportación de jugadores a Europa, o reducir la cantidad de futbolistas no formados en México, claramente son ideas que vienen desde la Femexfut, y que se habían tocado en distintos medios, y por distintos actores en los últimos meses. Las ideas que vienen, exclusivamente del lado de la Liga, fueron evidentes.

Pura demagogia... Demagogia pura. De esas cosas que solamente pueden venir de la mente de un político, de esos que creen que todos somos fáciles de convencer, o nos chupamos el dedo.

Primero lo de un tercer campeón o campeón de temporada larga sin quitar las dos Liguillas. Algo tan ridículo y que es más una copia malhecha de lo que se hace en la MLS. Con eso de que todo lo quiere apuntar hacia Estados Unidos, el presidente de la Liga MX piensa que es muy innovador queriendo apantallar a quien se deje. Lo peor es que, ni siquiera, supo explicar a ciencia cierta cómo le harán o qué beneficios traerá.

Pero lo peor fue al momento de hablar de la manera en que pueden ayudar a los jóvenes mexicanos a buscar jugar en Europa. Todos estamos de acuerdo, eso sí, en que la inflación que se vive en el futbol mexicano asusta a los clubes europeos y que debe cambiar, pero de ahí, a salir con que van a hacer una petición formal para agilizar el trámite del pasaporte, para que jueguen como comunitarios, en verdad que piensa que tenemos piedras en el cerebro.

Debe pensar que en la Unión Europea se hacen más cosas, como en otras partes del mundo, en donde si les piden agilizar los trámites de un delantero para que se naturalice y juegue con la selección, “echa la mano” sin problema.

Y no debe ser desconocimiento del tema, porque por sus raíces, el presidente de la Liga MX debe saber bien lo que se necesita para obtener dicho documento, y que no es tan fácil como ayudar a alguien a que llegue al futbol español, por ejemplo, ya con pasaporte comunitario en mano, cuando de entrada debe vivir en el país de interés por cierto tiempo, y más si la persona no es de descendencia. Por eso mismo, solamente se trata de una promesa más política que deportiva, más para que digan que va por algo grande, y no quedar pequeñito en su exposición.

Una conferencia esperada por la necesidad de conocer el plan de mejora del futbol mexicano, fue manchada, porque a uno de los ponentes se le ocurrió volver a actuar como el político que es, con promesas o medidas demagógicas que no ayudan en nada.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

