Las opciones de Dante

Exhibido por sí mismo como tramposo, tras haber impulsado la ilegalidad con la que Samuel García pretendió heredar la gubernatura de NL a su #2 mientras se iba a buscar la Presidencia, y retratado torpe en su cálculo político, que dejó al partido que encabeza sin su aspirante único apenas en el inicio de las precampañas, Dante Delgado ha puesto a MC contra las cuerdas.

Con el calendario electoral avanzando, Dante pierde tiempo porque sus opciones para encabezar la candidatura naranja en 2024, no cuajaron.

Luis Donaldo Colosio le dijo que no, también Enrique Alfaro y hasta Marcelo Ebrard. Y a quien impulsó, se desinfló antes de terminar 2023. Sin Samuel en la boleta, sus cuentas alegres, ya no se diga de ganar la Presidencia, sino de alcanzar el doble dígito, se diluyen.

MC camina hacia la marginalidad. En todo caso, se jugará el registro el próximo año. Ya no hay demasiado espacio para el optimismo. Está en la lona.

No solo se convertirían en simples espectadores en la contienda presidencial, abriendo la puerta a una contienda solo entre dos -Claudia Sheinbaum vs. Xóchitl Gálvez-, y batallarán para sobrevivir como partido, sino que perdieron la imagen de “nuevos” y “distintos” que durante años trataron de construir. En tan solo una semana, se les cayó la máscara.

Los nuevos no son tan nuevos, más bien se parece mucho a los viejos. Han repetido, corregido y aumentado los vicios de la vieja clase política. Se convirtieron rápidamente en expertos de la simulación, la mentira y la trampa.

Con el reloj electoral avanzando, el dueño del partido no tiene demasiadas opciones. Tendrá que sacar un as bajo la manga. Sus propios cuadros no dan el ancho. ¿O a poco Dante se ungirá a sí mismo? ¿Un político como él representará la “nueva política”?

¿El senador Juan Zepeda, que no se presentó a la elección del Edomex, porque su aparición le restaba votos a Morena? ¿Patricia Mercado? Sin duda la de mayor relieve y trayectoria, pero ya ha dicho que no quiere. ¿Jorge Álvarez Máynez? Tiene ganas y empuje, pero no tiene arrastre, ese que tanto le gusta a Dante. ¿Damián Zepeda? Podrían convencerlo. No hay mucho de dónde echar mano. Quizá por eso lo que él y sus cercanos estarían considerando es una candidatura “sorpresa”; alguien “famoso” que levante la votación y “cargue” a los candidatos en el país.

El objetivo es crecer en presencia, sí, pero también hacerle el trabajo sucio a la 4T, dividiendo el voto opositor. No es casualidad que toda la narrativa de MC, Dante y Samuel sea atizar contra PRI y PAN, sin tocar a Morena.

El gobernador de NL, por ejemplo, se ha ocupado de criticar a Xóchitl, pero no ha esbozado ni un ligero señalamiento hacia Sheinbaum. Ah, y por si hubiera dudas, el presidente López Obrador lleva cuatro mañaneras al hilo cobijando a García.

Tic, tac. El reloj avanza. ¿Qué hará Dante? Lo que pueda, con lo que tenga a la mano.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

