Felices fiestas

Las navidades son épocas en que afloran los sentimientos de amor y compañerismo, de generosidad y agradecimiento con la vida y los demás. Seamos o no creyentes, las fiestas decembrinas son siempre un hermoso motivo para pasar tiempo con nuestras personas amadas.

No obstante, me parece muy importante recordar que en la sociedad en la que vivimos, no todas las personas viven una navidad feliz. La desigualdad económica, racial y de género lastiman a las personas y en estas fechas, también se suelen exacerbar.

Hoy todavía hay infantes que pasan las fiestas de diciembre en las calles, porque o no tienen un hogar o deben trabajar para ganarse el pan. El frío, la lluvia, la desatención de las estructuras del Estado, y el crimen organizado victimizan constantemente a las infancias.

Muchas personas no tienen recursos para organizar una cena familiar y festejar la alegría de estar junto a sus hijos e hijas, o viven la memoria de una pérdida violenta en estas fechas.

Escribo sobre esto porque creo que en tiempos de festejar tenemos también la obligación de tener empatía con quienes sufren. Personalmente, esta es la razón para que en mi vida eligiera el oficio de la política. Quiero invitarles a reflexionar sobre la importancia de dedicar al menos un momento del día a ayudar a alguien más.

El espíritu de las fiestas de esta época está no en la codicia de los bienes materiales, sino en la construcción de paz con los que nos rodean. El presidente López Obrador ha logrado comenzar a cambiar la mentalidad del pueblo mexicano. Hemos luchado décadas por lograr que México sea un referente en la vida moral y política del mundo porque sabemos que nuestro pueblo tiene un corazón trabajador, honesto y que sabe dar la mano a quien lo necesita.

Estamos en medio de un año que ha sido complicado para todos y todas. Necesitamos tomar conciencia sobre que el cambio profundo que estamos logrando debe continuar y tomará tiempo en consolidarse. Sobre todo, debemos entender que es responsabilidad colectiva de todas y todos defenderlo con amor y ética.

Seamos generosos cuando podamos, y agradecidos cuando recibamos ayuda qué necesitamos. El mundo puedes ser mejor si ponemos corazón a nuestras vidas. Felices fiestas.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

EEZ