Las maromas de la transformación

Todo el día dio maromas Citlalli Hernández, secretaria de Morena, para justificar el ingreso de Eruviel Ávila y otros destacados expriistas a su partido después de volverse viral un tuit suyo de hace dos años donde exhibe su desprecio por el exgobernador del Estado de México al que implicó en la prostitución de la política, impunidad y abuso.

“Yo mantengo mis dichos sobre políticos y su actuar y, además reitero que el PAN CDMX está utilizando toda la estructura criminal de Gutiérrez de la Torre para la campaña de Santiago Taboada (candidato a jefe de gobierno del Frente). A ti sí que te gustará tragar sapos Alessandra Rojo de la Vega porque de eso no dices nada. Yo no soy hipócrita ni cambio de dichos pasados aunque la circunstancias cambien. Eruviel y otros políticos más decidieron sumarse a nuestro proyecto presidencial para 2024 porque para transformar este país y no volver al pasado, más y más personas se sumarán. Esto no significa trato especial ni dejar de sostener mis posicionamientos de la coyuntura política desde hace varios años”.

No hay dignidad en ninguna de las líneas ni de los implicados salpicados. El escrito de Citlalli Hernández en respuesta a la crítica de Rojo de la Vega, cercana al PAN, debe ser tomado como un monumento a la incongruencia y a los principios de todos los actores mencionados destacando el de la secretaria del partido guinda porque en un párrafo nos obsequia el retrato de la configuración de la clase política nacional siendo protagonista, así como de los verdaderos intereses de los líderes o grupos sin importar colores ni partidos.

Según ella sigue pensando como cuando escribió el texto del año 2017 dedicado a Ávila, quien a su vez opinaba de Claudia Sheinbaum que la respetaba como mujer, pero sostenía que no estaba capacitada para ocupar un cargo público. Los intereses personales, sin embargo, cambian, las viejas relaciones se rompen por interés propios. El deseo de seguir en el poder político mueve los pensamientos, los ideales y codifica como salvamento los conceptos, la teoría política -si se cuenta con ello- para pactar acuerdos nuevos olvidando todos los resabios de con quién se hagan.

Pero ¿por qué es importante para Eruviel Ávila y Morena llevar una asociación política de cara al 2024? Nos guste o no porque y sin glorificarlo, pero ateniéndose a los resultados y datos duros, el expriista del Estado de México es en términos maquiavélicos un buen operador abajo, de tierra, que teje, y arriba acuerda. No por nada es el ganador con más votos en la historia de la entidad mexiquense al conseguir más de tres millones. Triunfos cuestionamos por la forma de operar sí, pero efectivo y ya lo está haciendo jalando priistas a la 4T vestidos de PVEM o de Morena, eso es lo que hace a Citlalli Hernández seguir dando maromas con explicaciones que disparan el obturador para retratar nuestro sistema político. Eso mientras espera la normalización de la situación y al tiempo que sus nuevos fichajes se purifican en la medida de sus resultados.

***

UPPERCUT: Asegura el jefe de la policía de Durango Oscar Galván que aparecieron los ocho ecuatorianos desaparecidos. “Posiblemente en Ciudad Juárez”, dijo. Pero nadie ofrece pruebas de que estén vivos.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ